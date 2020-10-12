В Госпотребслужбе рассказали, в каком случае Киев перейдет в "красную" зону

Начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, в каком случае столица перейдет в “красную зону”. По его словам, в городе очень напряженная ситуация с обеспечением койкомест.
“Заполненность колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше 5 дней, то Киев может полностью перейти в “красную” зону. Но сегодня это еще под контролем и койкофонд обеспечивается”, – заверил глава Госпотребслужбы Киева.
Рубан отметил, что ситуация в Киеве развивается прогнозируемо.
“Тенденция разворачивается прогнозируемая, и именно о 7 тысячах в этот период я вам говорил еще в августе”, – добавил он.
Напомним, ранее Рубан заявил, что украинцам необходимо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие полтора-два года. Возбудитель вируса останется навсегда.
В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены менее чем на 50% только в двух областях. Всего в стране заполнены 63,2% коек для лечения COVID-19.
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