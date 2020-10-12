Укрзализныця объявила об убытках на 8,8 млрд грн

Железнодорожная госкомпания ПАО Укрзализныця по итогам января-июня 2020 года получила чистый убыток 8,79 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 1,07 млрд грн за тот же период 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Чистый доход компании за январь-июнь сократился на 19,42% – до 35,62 млрд грн. На результат повлияло снижение доходов от грузовых перевозок на 15% и пассажирских на 57%, отмечают в УЗ.
Чистый убыток от курсовых разниц составил 3,4 млрд грн, тогда как за шесть месяцев 2019 года, в период укрепления гривны была зафиксирована прибыль в 1,68 млрд грн.
За первое полугодие долгосрочная кредитная задолженность УЗ возросла с 18,15 млрд до 19 млрд грн, краткосрочная – с 14,5 млрд до 15,6 млрд грн. При этом себестоимость реализации услуг и работ уменьшилась с 39,65 млрд до 37,3 млрд грн.
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