Межбанк: расчеты с бюджетом поддержат гривну

Это четверг пройдет очень динамично на валютном рынке. По прежнему частичную поддержку гривне окажет необходимость у уже опоздавших по срокам клиентов по расчетам с бюджетом. По нашим данным, часть крупных клиентов ( в том числе и госкомпаний) все еще не закрыли свои долги перед государством по налогам и сборам и сегодня продолжат продавать валюту для закрытия этих дыр. Это добавит предложения на межбанке.
В то же время – вчерашнее снижение котировок доллара уже начинает привлекать внимание некоторых покупателей-нерезидентов, для которых принципиальным является купить валюту максимально дешево. Они сегодня внимательно будут следить за трендом на торгах и в случае нового проседания курса – выйдут в середине дня с покупкой валюты. Это не даст гривне существенно укрепиться даже в случае ситуативного превышения предложения в первой половине дня. Кроме этого, крупные экспортеры уже надеются на скорые поступления основных сумм возмещений НДС от государства и “задешево” продавать валюту не собираются. Лишь только те из них, кого поджимает время по финансированию своих текущих хозяйственных операций или у кого еще есть долги по налогам сегодня будут выходить на торги с крупными суммами предложения.
Противостояние курсовых интересов и поведение крупных игроков будут сегодня основным мотиватором для межбанка. По нашим прогнозам 22 октября объем операций на торгах составит до $195 млн при совершении до 530 сделок.
Приближение местных выборов в Украине, негативная статистика по коронавирусу и слухи о дальнейшем усилении карантинных мер после них, а также продолжение валютных ралли по паре евро/ доллар на внешних рынках (что тут же отражается на курсе евро относительно гривны на нашем межбанке) – также добавят возможностей спекулянтам поиграть на курсе. По прежнему сегодня они будут работать в трех основных форматах: 1) “в две стороны” – по покупке/продаже доллара, евро и рубля на внутреннем рынке; 2) на разнице наличного и безналичного курсов по евро и 3) на паре евро/доллар на внешних площадках.
Если нерезиденты не будут активно скупать валюту, а излишек предложения доллара на рынке сохранится – на торги выйдет НБУ с интервенцией по его покупке.Курсы межбанка по прогнозу на 22 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,15 – 28,40 гривен, евро – коридор 33,20 – 33,75 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,24 / 28,26
евро – 33,49 / 33,51
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