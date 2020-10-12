Кабмин одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине

Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью данной стратегии являются: снижение уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий как минимум на 30% к 2024 году и на 50% к 2030 году.

Отмечается, что Министерству инфраструктуры совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти в трехмесячный срок поручено разработать и подать Кабмину проект плана мероприятий по реализации этой стратегии.

“Решение проблемы будет осуществляться с внедрением системного подхода обоснованных целевых показателей путем внедрения современных требований и технологий, которые охватывают все ключевые аспекты безопасности дорожного движения, в том числе человеческий фактор, дорожную инфраструктуру, конструкционную безопасность транспортных средств, и одновременно рассматриваются на этапе предотвращения аварии, во время аварии и после нее в соответствии с общепринятыми в мире подходами к формированию и реализации политики повышения уровня безопасности дорожного движения”, – говорится в пояснительной записке.

На сегодня в Украине уровень смертности и травматизма в результате ДТП очень высокий, а уровень организации безопасности дорожного движения остается очень низким, о чем в своих отчетах подчеркивали эксперты международных институтов. За 2019 год в Украине зарегистрировано более 160,6 тысячи ДТП, с пострадавшими – 26 тысяч, в которых погибло 3,4 тысячи и травмировано 32,7 тысячи человек. В 2019 зафиксирован рост количества ДТП и травмированных в них лиц на 6,4% по сравнению с 2018 годом.

Согласно показателям аварийности и последствий ДТП, Украина является одним из лидеров среди европейских стран. Так, в среднем в странах – членах ЕС на 100 тысяч жителей приходится 5% погибших в ДТП, тогда как в Украине такой показатель составляет (за 2019 год) соответственно 8,22% человек.