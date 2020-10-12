Кабмин одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине

Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью данной стратегии являются: снижение уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий как минимум на 30% к 2024 году и на 50% к 2030 году.
Отмечается, что Министерству инфраструктуры совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти в трехмесячный срок поручено разработать и подать Кабмину проект плана мероприятий по реализации этой стратегии.
“Решение проблемы будет осуществляться с внедрением системного подхода обоснованных целевых показателей путем внедрения современных требований и технологий, которые охватывают все ключевые аспекты безопасности дорожного движения, в том числе человеческий фактор, дорожную инфраструктуру, конструкционную безопасность транспортных средств, и одновременно рассматриваются на этапе предотвращения аварии, во время аварии и после нее в соответствии с общепринятыми в мире подходами к формированию и реализации политики повышения уровня безопасности дорожного движения”, – говорится в пояснительной записке.
На сегодня в Украине уровень смертности и травматизма в результате ДТП очень высокий, а уровень организации безопасности дорожного движения остается очень низким, о чем в своих отчетах подчеркивали эксперты международных институтов. За 2019 год в Украине зарегистрировано более 160,6 тысячи ДТП, с пострадавшими – 26 тысяч, в которых погибло 3,4 тысячи и травмировано 32,7 тысячи человек. В 2019 зафиксирован рост количества ДТП и травмированных в них лиц на 6,4% по сравнению с 2018 годом.
Согласно показателям аварийности и последствий ДТП, Украина является одним из лидеров среди европейских стран. Так, в среднем в странах – членах ЕС на 100 тысяч жителей приходится 5% погибших в ДТП, тогда как в Украине такой показатель составляет (за 2019 год) соответственно 8,22% человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия: новые правила на таможнеВчера, 14:01 - 12129 5
В Минсоцполитики разъяснили, какую пенсию получат украинцыВчера, 16:03 - 1608 3
В Швейцарии предложили выплатить всем жителям по 7 тысяч евроВчера, 18:39 - 1587 3
ТОП-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине (инфографика)Вчера, 08:05 - 5119 3
В Минздраве рассказали, когда появится украинская вакцина против COVID-19Вчера, 11:16 - 914 3
Ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия: новые правила на таможнеВчера, 14:01 - 12129 5
Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны к долларуВчера, 12:00 - 2157
Правительство изменило порядок расчетов за газВчера, 16:30 - 1837 1
В Минсоцполитики разъяснили, какую пенсию получат украинцыВчера, 16:03 - 1608 3
В Швейцарии предложили выплатить всем жителям по 7 тысяч евроВчера, 18:39 - 1587 3
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)45 мин. назад - 22
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 188 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 772
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1505 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2024