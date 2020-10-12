Украина возобновит сотрудничество с МВФ с помощью рабочей группы

Кабинет Министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом.

Соответствующее решение Кабмин принял 21 октября.

Соответствующая межведомственная рабочая группа – это временный консультативно-совещательный орган Кабмина, который образован с целью выполнения обязательств Украины в рамках программы Stand-by.

Ее возглавил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

В состав группы со стороны Минфина также войдут заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, на которого возложены обязанности заместителя председателя группы, советник министра финансов Юлия Пашко, а также начальник отдела сотрудничества с МВФ управления международного сотрудничества Министерства финансов Дмитрий Манцуров как секретарь рабочей группы.

До конца 2020 года Украина рассчитывает получить $700 млн от МВФ вместо двух траншей.

“Украина выполняет структурные маяки в рамках совместной с МВФ программы Stand-by. Согласно графику, в июне были утверждены планы по сокращению NPL государственных банков. Также в июне была упрощена процедура смены поставщиков газа для бытовых потребителей. В сентябре мы приняли необходимое законодательство для работы ГНС и Гостаможслужбы в качестве единого юридического лица. НКРЭКУ было принято решение об установлении тарифов на отопление, органы местного самоуправления почти закончили устанавливать свои тарифы», – сообщил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.