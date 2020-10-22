Бывший технический "единорог" из Китая продает свой бизнес чуть больше чем за $1000

Дилерский центр Renrenche, который когда-то был одним из самых многообещающих технологических «единорогов» Китая, продается по цене чуть более $1000.

Как сообщает Bloomberg, пекинский стартап, который поддерживали Tencent и Goldman Sachs, еще два года назад оценивался в $1,4 млрд. Сейчас же компания запланировала продать свои основные активы за 10 000 гонконгских долларов ($1290).

Покупателем может выступить 58.com Inc, китайский лидер в области интернет-рекламы. Однако стороны еще окончательно не договорились, и есть вероятность, что сделка не будет завершена.

Агентство пишет, что продажа может помочь спасти платформу Renrenche, которая в последние годы сталкивается с финансовыми проблемами. Renrenche, основанная в 2014 году, объединяет потребителей, которые желают продать свои старые автомобили, а также тех, кто хочет купить автомобиль. Его партнерами являются гигант Didi Chuxing, а также такие венчурные компании, как Shunwei Capital и Redpoint China.

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В 2018 году Renrenche завершил финансовый раунд под руководством Goldman Sachs, собрав $300 млн. Однако жесткая конкуренция в сочетании с перебоями в работе во время пандемии быстро истощили финансовые резервы компании. Один из ее кредиторов, Argyle Street Management Ltd. пытается добиться выполнения приказа о ликвидации компании в суде Каймановых островов, где зарегистрирована Renrenche, на том основании, что компания не может выплатить около $15 млн долга.

Это может затруднить операцию с 58.com. Сделка была отклонена некоторыми инвесторами, но получила ключевую поддержку со стороны Tencent и Didi на собрании акционеров на прошлой неделе. Инвесторы по-прежнему ищут другие способы выхода из кризиса ликвидности Renrenche.