Межбанк: среда прошла очень позитивно для гривны

Среда на валютном межбанке прошла очень позитивно для гривны. Почти весь день предложение превышало спрос и периодические попытки продавцов как-то изменить эту ситуацию успехом не увенчались.
Уже с самого старта котировки американской валюты 28,30/28,32 были ниже вчерашнего закрытия 28,34/28,36 гривен и это сразу же настроило рынок на укрепление нацвалюты. Продавцов было явно больше, чем покупателей, и к 11 часам курс постепенно просел до 28,28/28,30 гривен, а к 12:00 и вовсе до 28,25/28,27.
В этот момент немногочисленные покупатели и спекулянты решили, что это уже сегодняшнее “дно” по курсу и решили закрывать свои сделки. Это вернуло котировки к уровню 28,28/28,30 практически до 15 часов. Но после этого покупатели практически закрылись, а вот у продавцов валюты потребность в гривне еще сохранялась. Они были вынуждены уже работать по правилам немногочисленных спекулянтов, которые сыграли “на понижение”.
Часть продавцов сняла свои заявки и решила попытать счастья уже на завтрашних торгах. Но те из клиентов, у кого уже не было временного запаса – окончательно созрели к уровню 28,24/28,26 гривен за доллар и практически в этих пределах уже закрыли сессию.
Нацбанк на торги не выходил, хотя сегодня имел определенную возможность пополнить резервы по нашим оценкам на $15-25 млн. Из чего некоторые участники рынка сделали вывод, что видимо регулятор надеется на более привлекательные для него котировки в ближайшие дни. Психологически сегодня клиенты и сами банки были настроены на укрепление нацвалюты, что явно отразится и на завтрашних торгах.
В какой-то мере гривне “помогли” и сегодняшние расчеты за ОВГЗ по результатам вчерашнего аукциона Минфина Украины. Дело в том, что несколько банков продавали на межбанке в среду собственную валюту с позиции именно для обеспечения ресурсами своих операций с этими облигациями.
Главные события 21 октября на межбанке:
1. Доллар подешевел с утренних 28,30/28,32 до 28,24/28,26 гривен к концу сессии.
2. Нацбанк на рынок не выходил.
3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,2866 гривен, а официальный на 22 октября установлен на отметке 28,2737 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,26 / 28,28
евро – 33,51 / 33,53
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1875 / 1,1877
Курсы валют на Межбанке
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