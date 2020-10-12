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Правительство хочет сохранить "Нафтогаз" в государственной собственности

Правительство хочет сохранить "Нафтогаз" в государственной собственности

Кабинет Министров определил приоритеты и основные направления деятельности НАК «Нафтогаз Украины» и утвердил новую политику в собственности госкомпании.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Документ в частности определяет приоритеты, согласно которым государство владеет НАК, основные направления его деятельности и показатели эффективности, способ, которым государство реализует свои права собственности.

Согласно постановлению Кабмина, целью государственного владения является сохранение компании в государственной собственности.

Политика собственности «Нафтогаза» определяет приоритеты, основные направления деятельности и показатели эффективности компании. В частности, запланированное IPO миноритарного пакета на одной из ведущих фондовых бирж необходимо для получения государством показателя стоимости бизнеса и цены акций НАК, которые будут объективным показателем деятельности компании.

Постановлением поручается наблюдательному совету «Нафтогаза» в трехмесячный срок подать на утверждение правительства проект стратегии компании, правлению НАК подготовить отчет о выполнении ожидаемых результатов деятельности компании в 2017-2020 годах.

По материалам Финансовый клуб
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