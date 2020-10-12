Цена биткоина подобралась к максимуму 2020 года

Курс биткоина (Bitcoin), который обвалился в начале сентября, резко взлетел за последние сутки: прибавил сразу 4%, и достиг 12 291 доллара за монету.
“Это много для одного дня, и показательно, поскольку рынок вплотную подошел к максимальной отметке 2020 года, установленной в августе. Тогда рынки вышли на 12,3 тысячи долларов за биткоин”, – говорится в сообщении.
После резкого курсового скачка утром, Bitcoin к обеду скорректировался на 12,26 тысячи долларов за биткоин – привычное поведение рынка в подобных ситуациях. Но эксперты сразу засели за анализ нового тренда, и назвали сразу несколько причин повышения котировок.
“Подорожание биткоина связывают с приобретением 4709 биткоинов на сумму 50 миллионов долларов компанией Square (SQ). Обозреватели полагают, что она заметила рост спроса клиентов на криптовалюту. Крипторынок ожидает, что Square приобретет еще, а затем примеру компании последуют и другие платежные системы”, – рассказал аналитик группы компаний “Финам” Леонид Делицын.
На второе место эксперты поставили фактор, связанный со сбоем в работе гонконгской биржи Binance. Это крупнейшая в мире площадка по торговле криптовалютами, и она вчера не работала из-за технических проблем.
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