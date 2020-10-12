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СБУ разоблачила в коррупции чиновников Подольской таможни

СБУ разоблачила в коррупции чиновников Подольской таможни

В Винницкой области СБУ разоблачила в коррупции чиновников Подольской таможни, которые за взятки предлагали предпринимателям быстрое и «дешевое» растаможивание товаров.

Об этом сообщило Управление СБУ в Винницкой области на своей странице в FACEBOOK.

«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили постоянную схему систематического получения неправомерной выгоды, организованную должностными лицами Подольской таможни. По данным предварительного следствия, сделку организовали двое главных инспекторов поста «Могилев-Подольский» совместно с таможенным брокером. Деньги злоумышленники требовали от компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, и физических лиц. За вознаграждение злоумышленники обещали клиентам ускорить таможенное оформление товаров и искусственно минимизировать отчисления в государственный бюджет», – говорится в сообщении.


Фото: СБУ

Отмечается, что, по оперативным данным, нелегальный доход от коррупционной деятельности составлял в среднем 80 000 гривен в месяц. Действовала схема полгода.

Задержали злоумышленников в помещении таможенного поста после получения взятки от очередного клиента за беспрепятственный ввоз автомобиля и товаров широкого потребления.

Идет следствие. Проверяется причастность руководства таможенного поста в коррупционной деятельности.

По материалам Mind
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