В Винницкой области СБУ разоблачила в коррупции чиновников Подольской таможни, которые за взятки предлагали предпринимателям быстрое и «дешевое» растаможивание товаров.
Об этом сообщило Управление СБУ в Винницкой области на своей странице в FACEBOOK.
«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили постоянную схему систематического получения неправомерной выгоды, организованную должностными лицами Подольской таможни. По данным предварительного следствия, сделку организовали двое главных инспекторов поста «Могилев-Подольский» совместно с таможенным брокером. Деньги злоумышленники требовали от компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, и физических лиц. За вознаграждение злоумышленники обещали клиентам ускорить таможенное оформление товаров и искусственно минимизировать отчисления в государственный бюджет», – говорится в сообщении.
Фото: СБУ
Отмечается, что, по оперативным данным, нелегальный доход от коррупционной деятельности составлял в среднем 80 000 гривен в месяц. Действовала схема полгода.
Задержали злоумышленников в помещении таможенного поста после получения взятки от очередного клиента за беспрепятственный ввоз автомобиля и товаров широкого потребления.
Идет следствие. Проверяется причастность руководства таможенного поста в коррупционной деятельности.
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