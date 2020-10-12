В Бельгии строят первую в мире универсальную водородную заправку

Строительство первой в мире водородной заправочной станции началось 15 октября в бельгийском городе Антверпене.

Об этом на прошлой неделе сообщило издание H2-View.

Станция впервые в истории будет производить экологически чистый водород и заправлять им легковые и грузовые автомобили, автобусы, морские и речные суда.

“Мы стремимся стать эталоном в области водородных технологий для крупномасштабных промышленных приложений с акцентом на морскую и транспортную отрасли, которые играют новаторскую роль в переходе на альтернативные источники энергии”, – рассказал Рой Камп, директор компании-разработчика CMB.Tech.

Строительство водородной заправочной станции завершат в марте 2021 года.



Фото: h2-view.com