МАУ отложила три рейса из Киева

Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” откладывает начало выполнения некоторых рейсов из Киева.
Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
О каких рейсах идет речь:
Эти рейсы перенесены до 27 ноября 2020 года.
Причина. Пересмотр рейсов по указанным маршрутам обусловлен продлением ряда карантинных ограничений на пересечение границ с целью предотвращения распространения COVID-19.
Кроме того, МАУ приняла решение об отсрочке рейсов в Ереван и Баку до 13 ноября 2020 г. Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне Армянско-Азербайджанского конфликта.
Все остальные маршруты остаются без изменений.
Забронировать билет можно на сайте авиакомпании.
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