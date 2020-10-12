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МАУ отложила три рейса из Киева

МАУ отложила три рейса из Киева

Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” откладывает начало выполнения некоторых рейсов из Киева.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

О каких рейсах идет речь:

  • Киев-Брюссель-Киев;
  • Киев-Дюссельдорф-Киев;
  • Киев-Прага-Киев.

Эти рейсы перенесены до 27 ноября 2020 года.

Причина. Пересмотр рейсов по указанным маршрутам обусловлен продлением ряда карантинных ограничений на пересечение границ с целью предотвращения распространения COVID-19.

Кроме того, МАУ приняла решение об отсрочке рейсов в Ереван и Баку до 13 ноября 2020 г. Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне Армянско-Азербайджанского конфликта.

Все остальные маршруты остаются без изменений.

Забронировать билет можно на сайте авиакомпании.

Справка Finance.ua:

  • Недавно МАУ обнародовала базовую программу полетов до конца зимней навигации. Полный список по ссылке.
  • С 12 октября 2020 года авиакомпания МАУ обновила меры безопасности на борту, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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По материалам Finance.UA
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