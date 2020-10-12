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Samsung патентует смартфон с выдвижной колонкой

Samsung патентует смартфон с выдвижной колонкой

Недавняя документация показывает, что Samsung изучает возможности оснащения будущих смартфонов Galaxy резонансной камерой динамика, чтобы значительно улучшить качество звука на выходе.

Как Samsung делает это возможным? За счет использования гибкого экрана, который может частично складываться вперед и таким образом выходить из корпуса (как своего рода выдвижная система). Это создает пространство в корпусе, которое функционирует как резонансная камера для динамика, так что можно реализовать профессиональный звук.

В феврале этого года Samsung Electronics подала в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) патент на “Электронное устройство с расширяемым внутренним пространством“. 35-страничная документация была опубликована 15 октября 2020 года и подробно описывает, как Samsung хочет сделать возможной эту резонансную камеру динамика.

Корпус телефона состоит из передней и задней панели, между которыми размещены все компоненты. Прямо под лицевой панелью размещены один или несколько динамиков, а также микрофон, модуль фронтальной камеры и различные датчики.


Фото: letsgodigital.org

Эти компоненты могут перемещаться вместе с передней панелью и гибким экраном. Верхняя часть экрана складывается внутрь, при этом корпус не перемещается. Это создает дополнительное резонансное пространство для звукового оборудования внутри корпуса.


Фото: letsgodigital.org

Чтобы получить лучшее представление о запатентованной технологии, штатный 3D-дизайнер Джузеппе Спинелли, он же Снорейн, создал серию визуализаций продукта на основе патентных изображений и документации. 3D-рендеры в этой публикации предназначены только для иллюстративных целей. Этот продукт не был официально выпущен Samsung Electronics и поэтому не доступен для покупки.

По материалам bigmir.net
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