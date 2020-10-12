В Германии создадут космический центр НАТО

НАТО создаст новый космический командный центр в Германии, направленный на противодействие угрозам спутниковой инфраструктуре.
Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Politico.
“Некоторые страны, в том числе Россия и Китай, разрабатывают противоспутниковые системы, которые могут ослеплять, выводить из строя или сбивать спутники и создавать опасные обломки на орбите”, – сказал Столтенберг в заявлении, разосланном по электронной почте.
“Мы должны лучше понимать проблемы в космосе и нашу способность их решать”, – добавил он.
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По его словам, предполагается, что создание центра на авиабазе Рамштайн в Германии будет согласовано в ходе встречи министров обороны НАТО, которая начнется в четверг.
Этот шаг НАТО подчеркивает повышенное внимание к внеземным угрозам. В конце прошлого года НАТО решило сделать космос одной из сфер своей военной деятельности наряду с воздушной, морской, наземной и кибернетической.
Такие страны, как США и Франция, уже выложили свои собственные планы по созданию программ военного космического командования.
“Этот (центр в Рамштайне) будет координационным центром для обеспечения космической поддержки операций НАТО, обмена информацией и координации нашей деятельности”, – сказал Столтенберг.
Около половины из примерно 2000 спутников, вращающихся сейчас вокруг Земли, принадлежат странам НАТО.
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