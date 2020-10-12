Реконструкция столичных «хрущевок»: что «светит» жильцам

Как сообщили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА, в Киеве сейчас насчитывается 5395 устаревших домов, общей площадью – 12 322 тыс. кв. м. Подавляющее большинство из них – «хрущевки».
Об этом пишет Будпортал.
По данным Минрегиона, общее количество жилых домов столицы – 12,2 тыс. То есть, почти каждый второй дом Киева – «хрущевка».
Самая большая их концентрация – в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах.
С каждым годом количество домов, которые переходят в разряд устаревшего жилого фонда, увеличивается, а их состояние только ухудшается. Скажем, в 1995 году, согласно результатам обследования жилого фонда столицы, 4,5% домов были признаны подлежащими сносу.
На самом деле таких вариантов только два: реновация и реконструкция. Первый – поквартальная реновация. То есть, будут сноситься не отдельные дома, а целый квартал. Дальше на «чистом месте» возводят все «с нуля» – от домов до инфраструктуры (дороги, междворовые проезды, парковки, магазины), общественных мест (детсад, сквер и т.д.) и коммуникаций.
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По официальной смете КГГА, на реконструкцию столичных «хрущевок» потребуется не меньше $ 2,7 млрд. Для сравнения, доходы столичного бюджета в этом году запланированы на уровне 58,826 млрд грн или около $2 млрд.
Что «светит» жильцам «хрущевок». Как сообщили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА, при сносе дома его жители должны получить другое жилье, причем не на временной основе, а в собственность. Отселения возможно только после подписания соглашений с инвестором-застройщиком и получения других равноценных условий для проживания.
Что такое равноценные условия:
Кроме того, как утверждают в департаменте, ситуацию осложняет то, что сейчас отселения владельцев квартир в домах, подлежащих реконструкции, возможно только при 100% согласии этих владельцев.
Жители, проживающие в старом жилом фонде, в большинстве скептически относятся к таким действиям и боятся, что могут остаться без жилья, или же не получат адекватной ему замены. А по утверждению экспертов, на таких условиях ни один инвестор работать не захочет. Поэтому местным властям и застройщикам приходится ждать урегулирования проблемных вопросов на законодательном уровне.
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