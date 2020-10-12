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ГНС разоблачила схему конвертации безналичных средств

ГНС разоблачила схему конвертации безналичных средств

Налоговиками выявлена преступная схема уклонения от уплаты налогов и конвертации безналичных средств в наличные, которая действовала на территории Черниговской области в течение 2019-2020 годов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В ходе проведения исследования подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Черниговской области установлено, что физические лица-предприниматели получали от предприятий реального сектора экономики средства за товары, которые фактически не планировались поставляться. В дальнейшем перечисленные средства снимались через счета физических лиц-предпринимателей и за вознаграждение возвращались заказчикам конвертационных услуг.

Сумма конвертации безналичных средств в наличные составляет 272,4 млн гривен.

По указанным материалам в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования изъяты и наложен арест на денежные средства в сумме 6,6 млн гривен.

Следственные действия продолжаются.

По материалам Finance.UA
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