ГНС разоблачила схему конвертации безналичных средств

Налоговиками выявлена преступная схема уклонения от уплаты налогов и конвертации безналичных средств в наличные, которая действовала на территории Черниговской области в течение 2019-2020 годов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В ходе проведения исследования подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Черниговской области установлено, что физические лица-предприниматели получали от предприятий реального сектора экономики средства за товары, которые фактически не планировались поставляться. В дальнейшем перечисленные средства снимались через счета физических лиц-предпринимателей и за вознаграждение возвращались заказчикам конвертационных услуг.

Сумма конвертации безналичных средств в наличные составляет 272,4 млн гривен.

По указанным материалам в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования изъяты и наложен арест на денежные средства в сумме 6,6 млн гривен.

Следственные действия продолжаются.