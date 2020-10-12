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На таможне воруют $250 млн в месяц - экс-глава ведомства

На таможне воруют $250 млн в месяц - экс-глава ведомства

Бывший глава таможни Игорь Муратов, который возглавлял ведомство с 27 апреля по 19 августа 2020 года, в интервью Свободному заявил о системной коррупции в ведомстве.

“Сколько воруют на таможне сегодня? По разным оценкам, бюджет теряет на таможне от 1 до 3 млрд долларов в год. Это 250 млн долларов в месяц” – утверждает Муратов.

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По его словам, в Украине существует теневой “офис контрабанды”, за которой стоит высшее руководство Таможенной службы.

“Мы попытались эти деньги перенаправить в бюджет, в какой-то степени у нас это получилось, и где мы сейчас? У нас отбирают должности, нас увольняют, нас не пускают на работу. А те, кто выстраивает схемы и вертикали органов – у них все в порядке, они получают продвижение по службе, зарабатывают деньги и всех все устраивает!”- сказал Муратов.

По его словам, борьбу с коррупцией на таможне прекратили около четырех месяцев назад. Муратов подчеркнул, что это было бы невозможным без покровительства из правительства.

Отметим, Муратов является специалистом по таможенному праву и по практике его применения. Является автором ряда законов и нормативно-правовых актов, направленных на упрощение процедур прохождения таможенного контроля.

Возглавлял один из департаментов таможни, также несколько месяцев руководил службой.

По материалам Корреспондент.net
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