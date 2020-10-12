В Швейцарии предложили выплатить всем жителям по 7 тысяч евро

Федеральная канцелярия Швейцарии опубликовала в своем официальном вестнике инициативу о выплате всем гражданам страны, в том числе и детям, 7500 швейцарских франков (около 7000 евро). Если ее поддержит 100 тысяч человек, вопрос вынесут на референдум.

Как пишет швейцарское агентство Watson, необходимую поддержку инициатива должна получить до 22 апреля 2022 года. Если референдум все же состоится, то деньги выплатят не позднее, чем через год после принятия инициативы.

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С таким предложением выступили семь жителей кантона Санкт-Галлен. По их мнению, Национальный банк Швейцарии должен выплатить «вертолетные деньги», чтобы снизить стоимость национальной валюты.

Что это за метод. «Вертолетные деньги» – это один из методов, который использует государство для содействия социально-экономическому развитию общества. Это могут быть денежные выплаты населению, распределение между гражданами доходов от добычи ресурсов, эксперименты с гарантированным доходом. Метод предполагает свободное их использование между конечными потребителями.

Авторы швейцарской инициативы считают, что для выплаты необходимо напечатать новые деньги, а предложенную сумму следует освободить от налогов.