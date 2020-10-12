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Спад мировой торговли в 2020 году ожидается на уровне 7-9%, - ООН

Спад мировой торговли в 2020 году ожидается на уровне 7-9%, - ООН

Спад мировой торговли в 2020 году ожидается на уровне 7-9% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на признаки восстановления.

Об этом говорится в докладе ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Так, ни один регион в мире не избежал падения мировой торговли, которая упала на 19% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года.

Мировая торговля немного восстановилась в третьем квартале, когда спад по сравнению с 2019 годом оценивали примерно в 4,5%.

“Торговля домашним офисным оборудованием и медицинскими принадлежностями увеличилась в третьем квартале. Рост в текстильном секторе также был сильным. В то же время она еще больше ослабла в автомобильном и энергетическом секторах”, – говорится в сообщении ЮНКТАД.

Предыдущий прогноз ООН предполагал спад мировой торговли на 3% по итогам года, но в докладе говорится, что неопределенность сохраняется из-за того, как будет развиваться пандемия.

По материалам РБК-Украина
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