Спад мировой торговли в 2020 году ожидается на уровне 7-9%, - ООН

Спад мировой торговли в 2020 году ожидается на уровне 7-9% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на признаки восстановления.
Об этом говорится в докладе ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Так, ни один регион в мире не избежал падения мировой торговли, которая упала на 19% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года.
Мировая торговля немного восстановилась в третьем квартале, когда спад по сравнению с 2019 годом оценивали примерно в 4,5%.
“Торговля домашним офисным оборудованием и медицинскими принадлежностями увеличилась в третьем квартале. Рост в текстильном секторе также был сильным. В то же время она еще больше ослабла в автомобильном и энергетическом секторах”, – говорится в сообщении ЮНКТАД.
Предыдущий прогноз ООН предполагал спад мировой торговли на 3% по итогам года, но в докладе говорится, что неопределенность сохраняется из-за того, как будет развиваться пандемия.
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