Сервис Glovo начал работу еще в одном городе Украины

20 октября 2020 г. Сервис быстрой курьерской доставки Glovo начал работу в Луцке. С сегодняшнего дня жители еще одного города на Западной Украине смогут воспользоваться услугами Glovo, просто загрузив мобильное приложение на свой смартфон.
Об этом сообщила компания.
В территорию покрытия сервиса в Луцке вошла зона между улицами Героев УПА и Окружной, и с севера от улицы Ершова до улицы Глушец на юге. Пользователи приложения Glovo в городе смогут сделать заказ в любой день недели с 10:00 до 23:00. С 23 октября по 23 ноября доставка будет бесплатной.
Glovo делает ближе рестораны, супермаркеты, магазины и аптеки города для его жителей. Открыв приложение, каждый пользователь получает выбор из заведений в радиусе 2-2.5 км.
Для пользования услугами необходимо:
Если объект доставки не нужно покупать, а лишь передать другому человеку в пределах покрытия сервиса в городе — для этого есть опция «Экспресс-курьер». В приложении нужно указать адреса отправителя и получателя.
Опция «Что угодно» существует для случаев, когда нужного товара нет в других бабблах. Пользователь может указать в текстовом поле название нужного товара или добавить фото — курьер купит и доставит его менее чем за час. Габариты объекта заказа не могут превышать размеры фирменного рюкзака курьера 40х40х30 см и иметь вес до 9 кг.
Стоимость доставки в баббле «Рестораны» составляет 25 грн, «Супермаркеты» и «Здоровье и красота» – 30 грн, «Подарки» – 60 грн. В бабблах «Экспресс-курьер» и «Что угодно» стоимость доставки рассчитывается автоматически в зависимости от преодоленного курьером расстоянии.
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