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Сервис Glovo начал работу еще в одном городе Украины

Сервис Glovo начал работу еще в одном городе Украины

20 октября 2020 г. Сервис быстрой курьерской доставки Glovo начал работу в Луцке. С сегодняшнего дня жители еще одного города на Западной Украине смогут воспользоваться услугами Glovo, просто загрузив мобильное приложение на свой смартфон.

Об этом сообщила компания.

В территорию покрытия сервиса в Луцке вошла зона между улицами Героев УПА и Окружной, и с севера от улицы Ершова до улицы Глушец на юге. Пользователи приложения Glovo в городе смогут сделать заказ в любой день недели с 10:00 до 23:00. С 23 октября по 23 ноября доставка будет бесплатной.

Glovo делает ближе рестораны, супермаркеты, магазины и аптеки города для его жителей. Открыв приложение, каждый пользователь получает выбор из заведений в радиусе 2-2.5 км.

Для пользования услугами необходимо:

  • Скачать бесплатное приложение Glovo из App Store или Google Play на смартфон или планшет.
  • При регистрации учетной записи пользователь подтверждает достижение 18-летнего возраста, ведь сервис Glovo доступен только для совершеннолетних.
  • В профиле пользователя нужно указать контакты, а также выбрать удобный для себя способ оплаты, например, добавить платежную карту.

Если объект доставки не нужно покупать, а лишь передать другому человеку в пределах покрытия сервиса в городе — для этого есть опция «Экспресс-курьер». В приложении нужно указать адреса отправителя и получателя.

Опция «Что угодно» существует для случаев, когда нужного товара нет в других бабблах. Пользователь может указать в текстовом поле название нужного товара или добавить фото — курьер купит и доставит его менее чем за час. Габариты объекта заказа не могут превышать размеры фирменного рюкзака курьера 40х40х30 см и иметь вес до 9 кг.

Стоимость доставки в баббле «Рестораны» составляет 25 грн, «Супермаркеты» и «Здоровье и красота» – 30 грн, «Подарки» – 60 грн. В бабблах «Экспресс-курьер» и «Что угодно» стоимость доставки рассчитывается автоматически в зависимости от преодоленного курьером расстоянии.

Справка Finance.ua:

  • С сентября для украинских пользователей приложения Glovo стала доступной услуга Glovo Prime. Это платная подписка на сервис Glovo, предоставляющая доступ к бесплатной доставке из определенного перечня заведений и акционных предложений. Подключить подписку можно в соответствующем разделе меню приложения, ее стоимость – 199 грн/месяц. У пользователя есть возможность отменить Glovo Prime в любое время, а ее условия останутся активными до конца оплаченного периода.
По материалам Finance.UA
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