Межбанк: вторник прошел позитивно для гривны

Вторник на валютном рынке прошел достаточно напряженно, хотя в конечном итоге и позитивно для гривны.

За день доллар подешевел с 28,375/28,395 до 28,34/28,36 гривен. Лишь евровалюта продолжила дорожать и за день её курс вырос с 33,39/33,41 до 33,50/33,52 гривен. Как и вчера, основной причиной роста евро относительно гривны было укрепление европейской валюты на международных рынках. Вечером, на момент написания статьи пара евро/доллар котировалась в пределах 1,1835, хотя утром евро ещё стоил всего порядка 1,176 доллара. Это и отразилось на котировках евро относительно гривны на нашем межбанке.

Неплохо прошел и аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Купили облигаций в эквиваленте на 7,15 млрд гривен, из которых валютных бумаг на порядка $52,7 млн.Такие объемы размещений завтра отразятся на ресурсном рынке и опосредованно повлияют и на валютный.

НБУ на рынок не выходил, предоставив возможность нерезидентам в первой половине дня купить очередную порцию валюты через Ситибанк. Хотя затем под вечер Укргазбанк выходил на торги с продажей доллара, чем несколько сбил котировки к концу сессии.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 28,375/28,395 гривен за доллар – курс постепенно просел до 28,365/28,385 и продержался приблизительно в этих пределах почти до 14 часов. В некоторые моменты он просел бы и больше, но выходы Ситибанка с покупкой валюты – быстро изъяли весь излишек предложения. В момент роста спроса на валюту продавцы старались максимально поднять уровень котировок, но удавалось им это плохо. Лишь ближе к 15 часам на уже постепенно затихающем рынке курс подтянули до 28,37/28,39 гривен, но выход Укргазбанка с продажей валюты быстро опустил его до 28,36/28,38 гривен к 16 часам и до 28,34/28,36 к концу сессии.

Главные события 20 октября на межбанке:

1. Доллар подешевел с утренних 28,375/28,395 до 28,34/28,36 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк на рынок не выходил.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3699 гривен, а официальный на 21 октября установлен на отметке 28,3707 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,37 / 28,39

евро – 33,49 / 33,51

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1833 / 1,1835

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