МИУ планирует концессию в портах Мариуполь и Рени

Министерство инфраструктуры Украины планирует запуск концессионных проектов в Мариупольском и Ренийском морских портах.

Об этом сегодня в ходе панельной дискуссии “Приватизация и концессия в транспорте 2020-2021: следующие шаги” рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Чиновник проинформировал также, что на данный момент завершен этап переквалификации по проекту концессии железнодорожно-паромного комплекса Черноморского морского порта. К торгам допущены две компании – EY и Hamburg Port Consulting.

“На следующей неделе мы планируем провести торги и определить победителя, который будет предоставлять консультативные услуги по подготовке ТЭО и конкурсной документации. А во втором квартале 2021-го ожидаем объявить сам конкурс”, – сказал министр.

Что касается концессии 1-го и контейнерного терминалов МТП Черноморск, как сообщил Криклий, сейчас идет отбор юридических и технических консультантов для подготовки пре-ТЭО проекта, победитель которого будет определен в конце октября и уже с ноября начнет соответствующую работу. Сам концессионный конкурс планируют провести в конце 2021 года.

Также глава МИУ поделился ближайшими планами по реализации потенциальных концессионных проектов в других морских портах Украины – в Бердянске, Одессе и Измаиле.

“Уже подготовлен окончательный отчет пре-ТЭО Бердянского морского торгового порта. Ведутся переговоры с потенциальным частным инвестором по разработке ТЭО концессии в порту Одессы. Найдено финансирование на разработку пре-ТЭО концессии морского порта Измаил, сейчас идет разработка ТЗ для пре-ТЭО. Также мы планируем запуск концессионных проектов в Мариупольском и Ренийском морских портах и ​​сейчас ищем финансирование пре-ТЭО для этих проектов”, – заявил Владислав Криклий.