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5 способов передачи показаний счетчиков (инфографика)

5 способов передачи показаний счетчиков (инфографика)

Для получения корректных начислений показания счетчиков отопления, горячей и холодной воды обязательно нужно передать до 31 октября.

Об этом напомнили в коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), передает КГГА.

Передать показания квартирных счетчиков можно одним из пяти удобных способов:

  • через Личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса (пошаговая инструкция по регистрации в личном кабинете ЦКС по ссылке);
  • по телефону call-центра ЦКС – 247-40-40 (в будние дни с 8:00 до 20:00);
  • по стационарным номерам для тех потребителей, чьи телефоны по техническим причинам невозможно перевести в тоновый режим: 591-16-26, 591-21-12, 591-21-25, 591-21-28, 591-16-41, 591-21-15, 591-16-21, 591-16-24, 591-16-29, 591-56-02 (передать показания по этим телефонам можно по графику: пн-чт – с 9:00 до 18:00, пт – с 9:00 до 16:30);
  • по бесплатной телефонной линии для передачи показаний с мобильного: 0 800 404 407. Линия работает в будние дни с 9:00 до 18:00;
  • через ящики для передачи показаний, которые установлены в каждом районе Киева. Адреса по ссылке.

Также в ЦКС напомнили, что рассчитаться за потребленное дистанционно без комиссии можно карточкой киевлянина через личный кабинет на сайте ЦКС или по QR-коду, который напечатан на каждом счете-сообщении.

Справка Finance.ua:

  • В период карантинных ограничений льготный период оплаты длится до конца месяца.
  • В «Центре коммунального сервиса» можно поставить счетчики на абонентский учет и актуализировать информацию о поверке дистанционно.

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По материалам Finance.UA
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