5 способов передачи показаний счетчиков (инфографика)

Для получения корректных начислений показания счетчиков отопления, горячей и холодной воды обязательно нужно передать до 31 октября.
Об этом напомнили в коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), передает КГГА.
Передать показания квартирных счетчиков можно одним из пяти удобных способов:
Также в ЦКС напомнили, что рассчитаться за потребленное дистанционно без комиссии можно карточкой киевлянина через личный кабинет на сайте ЦКС или по QR-коду, который напечатан на каждом счете-сообщении.
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