США ввели дополнительные санкции против «Северного потока - 2»

США расширили санкции против российского проекта газопровода «Северный поток – 2».
Как говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США, санкции теперь будут применяться в том числе к компаниям, которые предоставляют услуги, мощности или финансирование для «улучшения или установки оборудования» судов, которые будут продолжать строительство трубопровода по дну Балтийского моря.
«Мы продолжаем призывать Россию прекратить использование своих энергоресурсов в целях принуждения. Россия использует свои трубопроводы для экспорта энергоресурсов для создания национальной и региональной зависимости от российских поставок энергоресурсов, используя эту зависимость для расширения своего политического, экономического и военного влияния, ослабления европейской безопасности и подрыва интересов национальной безопасности и внешней политики США. Эти трубопроводы также уменьшают энергетическую диверсификацию Европы и, следовательно, ослабляют энергетическую безопасность Европы», – говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре стало известно, что судно-трубоукладчик «Академик Черский», на которые РФ возлагала надежды, не готово вести работы по укладке оставшейся части «Северного потока – 2». Дооборудование, которое, по планам, должно было состояться на судне, превратилось в серьезную долгую модернизацию.
Также в прошлом месяце Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P & I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода «Северный поток – 2». Группа распространила соответствующий циркуляр, в котором порекомендовала участникам «оценить и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream», чтобы избежать санкционных рисков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники шлют украинцам SMS о крупных выигрышах - комментарий юриста4 ч. назад - 603 7
Суды списали долг "Галичины" перед Укрэксимбанком на 1,2 миллиардаВчера, 14:14 - 1360 7
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцах5 ч. назад - 859 6
Кабмин изменил компенсацию услуги “муниципальная няня”30.09.2020, 19:20 - 2791 5
Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%8 ч. назад - 1213 4
В НБУ посоветовали заемщикам готовиться к снятию моратория по валютной ипотекеВчера, 17:00 - 3053
Как быстро обменять водительское удостоверение - советы МВДВчера, 19:00 - 1730 1
У работника коронавирус: кто считается контактным лицом и идет на самоизоляциюВчера, 20:00 - 1728
НБУ составил рейтинг прибыльности банков7 ч. назад - 1433 2
У Зеленского не согласились с прогнозом МВФ и рассказали, что будет с экономикой Украины6 ч. назад - 1359 1
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)Вчера, 09:57 - 110 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 703
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1448 17
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1907
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1711 1