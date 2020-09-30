США ввели дополнительные санкции против «Северного потока - 2»

США расширили санкции против российского проекта газопровода «Северный поток – 2».

Как говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США, санкции теперь будут применяться в том числе к компаниям, которые предоставляют услуги, мощности или финансирование для «улучшения или установки оборудования» судов, которые будут продолжать строительство трубопровода по дну Балтийского моря.

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить использование своих энергоресурсов в целях принуждения. Россия использует свои трубопроводы для экспорта энергоресурсов для создания национальной и региональной зависимости от российских поставок энергоресурсов, используя эту зависимость для расширения своего политического, экономического и военного влияния, ослабления европейской безопасности и подрыва интересов национальной безопасности и внешней политики США. Эти трубопроводы также уменьшают энергетическую диверсификацию Европы и, следовательно, ослабляют энергетическую безопасность Европы», – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре стало известно, что судно-трубоукладчик «Академик Черский», на которые РФ возлагала надежды, не готово вести работы по укладке оставшейся части «Северного потока – 2». Дооборудование, которое, по планам, должно было состояться на судне, превратилось в серьезную долгую модернизацию.

Также в прошлом месяце Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P & I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода «Северный поток – 2». Группа распространила соответствующий циркуляр, в котором порекомендовала участникам «оценить и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream», чтобы избежать санкционных рисков.