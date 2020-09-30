Данилишин спрогнозировал, будет ли ослабление курса гривны

На 20 октября курс гривны к доллару США снизился на 0,2% за неделю и на 0,6% с начала месяца, однако ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной. Фундаментальных причин для ослабления курса гривны нет.
Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.
«Ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной. По состоянию на 20.10.2020 курс гривны к доллару США обесценился на 0,2% за неделю и на 0,6% за текучий месяц. При этом валютные интервенции НБУ по поддержке обменного курса гривны сократились до 1 млн долларов США за период 12-16.10.2020, что свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке. Этому способствует отсутствие фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны», – написал Данилишин.
По его словам, чистая продажа иностранной валюты физическими лицами на наличном рынке с начала октября составила почти 60 млн долл. США, с начала 2020 года – 1,3 млрд долл. США.
Данилишин отметил, что уравновешиванию спроса и предложения на межбанковском рынке способствует также замедление оттока средств нерезидентов из вложений в государственные ценные бумаги. Объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов на 20 октября 2020 г. составил 78,5 млрд грн, снизившись на 723 млн грн за текущую неделю, что свидетельствует о почти двукратном замедлении по сравнению с предыдущей неделей.
В то же время банки наращивают вложения в ОВГЗ, отметил глава Совета Нацбанка. За неделю объем ОВГЗ в собственности банков вырос на 2,9 млрд грн (с начала октября – 14,6 млрд грн) и на 20 октября 2020 года составил 441,8 млрд грн, или 50% от общего объема ОВГЗ в обращении.
По мнению Данилишина, с одной стороны, это упрощает привлечение правительством средств для рефинансирования текущей задолженности и финансирования дефицита бюджета в период кризиса (с начала года Министерством финансов были размещены на открытом рынке ОВГЗ на сумму 145,7 млрд грн), с другой – ограничивает способность банков кредитовать реальный сектор экономики.
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