Удаленно разработчики Google работают значительно хуже: эффективность упала на 45%

Многие крупные технологические компании планируют или уже разрешили сотрудникам работать удаленно даже после карантина. Все потому, что они доказали эффективность работы вне офиса. Однако так продуктивно работают не все разработчики.
Так, работники корпорации Google, наоборот, демонстрируют резкое снижение производительности во время удаленного режима работы, передает The Information.
Читайте также: В Украине больше интересуются удаленной работой, чем обычной
Как показывают внутренние исследования, показатели работы у некоторых сотрудников упали на 45%. Так, за II квартал только 31% инженеров компании отметили, что чувствуют себя очень продуктивными.
При этом 53% разработчиков довольны тем, как справляются с рабочими нагрузками. В компании говорят, что “ощущение производительности” среди разработчиков сейчас на очень низком уровне, и эта проблема особенно серьезно стоит перед новичками.
Те, у кого появились проблемы с рабочими нагрузками, работали с кодом на 30% меньше. Они осуществляли на 45% меньше изменений в репозиториях Google.
В то же время, разработчики, нейтрально или позитивно оценивающие свою производительность, проработали на 20% меньше изменений. Эти изменения, CL (changelists) – одна из ключевых метрик для измерения производительности разработчиков в Google.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что можно было купить за 20 грн в 1996 году и 2020 (инфографика)Вчера, 10:15 - 12815 9
Украина переходит на зимнее времяПозавчера, 20:20 - 1808 7
В Украине уровень бедности по итогам 2020 года может увеличится с 38,5 до 45%Вчера, 15:07 - 498 6
Как одалживать деньги, чтобы их вернули — советы финансистаВчера, 21:08 - 1431 1
Украинцам вернут налоги на банковские карты: за что и как получить (инфографика)Вчера, 16:00 - 5953 1
Что можно было купить за 20 грн в 1996 году и 2020 (инфографика)Вчера, 10:15 - 12815 9
Украинцам вернут налоги на банковские карты: за что и как получить (инфографика)Вчера, 16:00 - 5953 1
Страны с лучшими пенсионными системамиВчера, 08:00 - 2742
Эксперт рассказал, что будет с курсом гривны после местных выборовВчера, 10:34 - 1468
Как одалживать деньги, чтобы их вернули — советы финансистаВчера, 21:08 - 1431 1
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 380
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 263 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 878
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1600 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2235