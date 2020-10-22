Удаленно разработчики Google работают значительно хуже: эффективность упала на 45%

Многие крупные технологические компании планируют или уже разрешили сотрудникам работать удаленно даже после карантина. Все потому, что они доказали эффективность работы вне офиса. Однако так продуктивно работают не все разработчики.

Так, работники корпорации Google, наоборот, демонстрируют резкое снижение производительности во время удаленного режима работы, передает The Information.

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Как показывают внутренние исследования, показатели работы у некоторых сотрудников упали на 45%. Так, за II квартал только 31% инженеров компании отметили, что чувствуют себя очень продуктивными.

При этом 53% разработчиков довольны тем, как справляются с рабочими нагрузками. В компании говорят, что “ощущение производительности” среди разработчиков сейчас на очень низком уровне, и эта проблема особенно серьезно стоит перед новичками.

Те, у кого появились проблемы с рабочими нагрузками, работали с кодом на 30% меньше. Они осуществляли на 45% меньше изменений в репозиториях Google.

В то же время, разработчики, нейтрально или позитивно оценивающие свою производительность, проработали на 20% меньше изменений. Эти изменения, CL (changelists) – одна из ключевых метрик для измерения производительности разработчиков в Google.