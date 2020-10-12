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ЕБРР советует Украине принять закон о факторинге

ЕБРР советует Украине принять закон о факторинге

Реформа рынка факторинга может ликвидировать разрыв в 1,5-3,4 млрд евро на рынке финансирования дебиторской задолженности и стимулировать малый бизнес в Украине, который страдает от последствий COVID-19.

Об этом говорили участники вебинара, проведенного совместно Европейским банком реконструкции и развития и Национальным банком.

«Реформа факторинга может устранить пробел на рынке финансирования дебиторской задолженности в Украине, который в настоящее время оценивается в 1,5-3,4 млрд евро. Спрос со стороны малых предприятий, которым обычно трудно получить банковские займы, будет расти в геометрической прогрессии, поскольку пандемия COVID-19 не показывает признаков замедления», – заявил глава программы ЕБРР по содействию торговле Рудольф Пуц.

Он добавил, что развитие рынка факторинга расширит доступ к финансированию для предприятий и сохранит рабочие места.

По данным ЕБРР, в Украине финансирование дебиторской задолженности составляет всего 0,1% ВВП по сравнению с 8% объема производства в соседней Польше, где рынок факторинга остается самым быстрорастущим финансовым сектором, стоимостью 66 млрд евро и обслуживающим более 18 000 предприятий.

По мнению Пуца, развитие рынка факторинга также обусловит стремительный рост спроса со стороны малых предприятий, которым обычно трудно получить банковские займы, учитывая то, что распространение коронавируса не замедляется.

Рабочая группа по факторингу и НБУ согласовали следующие шаги по реформированию соответствующего сектора в Украине, среди которых отделение факторинга от взыскания долга, внедрение бизнес-образования и маркетинга факторинга, продвижение безбумажного и автоматизированного документооборота и защита прав кредиторов.

Кроме того, Нацбанк планирует переосмыслить оценку рисков, связанных с факторингом, создать систему страхования факторинговых рисков и улучшить законодательное регулирование сектора.

ЕБРР также отмечает, что Украине необходимо разработать эффективную регуляторную политику для контроля за деятельностью сектора, а также принять закон о факторинге.

По данным НБУ, услуги факторинга сократились с 22 млрд грн в первом квартале 2020 года до 14,6 млрд грн во втором. Если в январе-марте 664 компании заключили 16,26 тыс. договоров факторинга, то в апреле-июне 732 компании – всего 15,6 тыс.

Факторинг – финансовая услуга, основанная на продаже дебиторской задолженности.

В вебинаре приняли участие более 100 представителей торговли, банкиров и международных экспертов, которые обсудили необходимость разработки нормативно-правовой базы для развития факторинга, расширение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса (МСБ) и повышение их финансовой устойчивости.

В рабочую группу по факторингу входят представители украинских банков и небанковских финансовых организаций, которые совместно стремятся заполнить существующий рыночный разрыв.

По материалам Финансовый клуб
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