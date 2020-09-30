Когда упрощенцам могут аннулировать свидетельство плательщика единого налога

Плательщики единого налога при наличии налогового долга могут лишиться свидетельства плательщика единого налога и таким образом потерять право вести хозяйственную деятельность на упрощенной системе налогообложения.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

В частности, свидетельство плательщика единого налога может быть аннулировано в случае установления налоговым органом по результатам проверки, факта наличия налогового долга в течение двух последовательных кварталов – в последний день второго из двух последовательных кварталов.

Почему упрощенцам могут аннулировать свидетельство плательщика единого налога. Регистрация плательщиком единого налога является бессрочной и может быть аннулирована путем исключения из реестра плательщиков единого налога по решению налогового органа в случае:

подачи налогоплательщиком заявления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, определенных этим Кодексом, – в последний день календарного квартала, в котором подано такое заявление;

прекращения юрлица (кроме преобразования) или прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом – предпринимателем в соответствии с законом – в день получения соответствующим налоговым органом от государственного регистратора уведомления о проведении государственной регистрации такого прекращения;

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в случаях, определенных подпунктом 298.2.3 пункта 298.2 и подпунктом 298.8.6 пункта 298.8 статьи 298 Кодекса;

если в налоговом (отчетном) году доля сельскохозяйственного товаропроизводства юридического лица плательщика единого налога четвертой группы составляет менее 75%;

если плательщиком единого налога четвертой группы не подана ​​налоговая отчетность.

Справка Finance.ua:

Срок уплаты единого налога для предпринимателей первой и второй групп установлен – нe позднее 20 числа текущего месяца. Отдельной нормы о переносе предельного срока уплаты налоговых обязательств Налоговым кодексом не предусмотрено, а потому в 2020 году установлены следующие сроки уплаты единого налога: 20 марта, 17 апреля, 20 мая, 19 июня, 20 июля, 20 августа, 18 сентября, 20 октября, 20 ноября и 18 декабря.

Для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, избравших упрощенную систему налогообложения третьей группы единого налога, срок уплаты наступает через 50 дней после окончания каждого квартала в 2020 году: соответственно 20 мая, до 19 августа, до 19 ноября и до 19 февраля 2021 года.