Когда упрощенцам могут аннулировать свидетельство плательщика единого налога

Плательщики единого налога при наличии налогового долга могут лишиться свидетельства плательщика единого налога и таким образом потерять право вести хозяйственную деятельность на упрощенной системе налогообложения.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.
В частности, свидетельство плательщика единого налога может быть аннулировано в случае установления налоговым органом по результатам проверки, факта наличия налогового долга в течение двух последовательных кварталов – в последний день второго из двух последовательных кварталов.
Почему упрощенцам могут аннулировать свидетельство плательщика единого налога. Регистрация плательщиком единого налога является бессрочной и может быть аннулирована путем исключения из реестра плательщиков единого налога по решению налогового органа в случае:
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