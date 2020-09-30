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FlixBus запускает 3 новые линии из Украины

FlixBus запускает 3 новые линии из Украины

FlixBus объявил об открытии трех новых международных линий в Польшу и Чехию. На карту маршрутов добавили Черновцы, Ивано-Франковск и Луцк.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Все новые линии будут отправляться два раза в неделю начиная с 4 ноября.

В первые две недели поездок билеты можно купить со скидкой.

FlixBus теперь доступен в 12 украинских областях.

“Мы расширяемся во времена, когда всем туристическим бизнесам приходится нелегко, но спрос на поездки между Украиной и Польшей существует даже сейчас, когда путешествовать могут в основном трудовые мигранты”, – добавил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

В FlixBus добавили, что две из новых линий – N3222 Киев-Варшава-Щецин и 3241 Черновцы-Варшава – будут с полными стандартами и фирменными зелеными автобусами FlixBus. Маршруты этих линий:

Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава – Лодзь – Познань – Гожув-Велькопольский – Щецин.

Черновцы – Коломыя – Ивано-Франковск – Львов – Люблин – Варшава.

Полный маршрут линии CUA025 Львов – Краков – Катовице – Богумин – Острава.

Автобусы всех трех новых линий будут соответствовать базовым стандартам FlixBus.

“На всех линиях FlixBus применяются повышенные стандарты безопасности и гигиены. После каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов.

Справка Finance.ua:

  • С 25 июня FlixBus возобновил работу в Украине на отдельных международных маршрутах – уже в продаже билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и в еще более десяти немецких городов. Карта здесь..
По материалам Finance.UA
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