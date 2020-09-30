FlixBus запускает 3 новые линии из Украины

FlixBus объявил об открытии трех новых международных линий в Польшу и Чехию. На карту маршрутов добавили Черновцы, Ивано-Франковск и Луцк.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Все новые линии будут отправляться два раза в неделю начиная с 4 ноября.
В первые две недели поездок билеты можно купить со скидкой.
FlixBus теперь доступен в 12 украинских областях.
“Мы расширяемся во времена, когда всем туристическим бизнесам приходится нелегко, но спрос на поездки между Украиной и Польшей существует даже сейчас, когда путешествовать могут в основном трудовые мигранты”, – добавил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.
В FlixBus добавили, что две из новых линий – N3222 Киев-Варшава-Щецин и 3241 Черновцы-Варшава – будут с полными стандартами и фирменными зелеными автобусами FlixBus. Маршруты этих линий:
Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава – Лодзь – Познань – Гожув-Велькопольский – Щецин.
Черновцы – Коломыя – Ивано-Франковск – Львов – Люблин – Варшава.
Полный маршрут линии CUA025 Львов – Краков – Катовице – Богумин – Острава.
Автобусы всех трех новых линий будут соответствовать базовым стандартам FlixBus.
“На всех линиях FlixBus применяются повышенные стандарты безопасности и гигиены. После каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов.
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