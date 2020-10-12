Как добиться отопления, если в квартире холодные батареи

В Киеве с пятницы, 16 октября, начался отопительный сезон. Но жители разделились на два лагеря – на тех, кому “очень жарко”, а они хотят сэкономить, и тех, кому “холодно” – и у них дома замерзают маленькие дети. Об этом пишет Сегодня.
На данном этапе людям остается только ждать, когда очередь запуска тепла дойдет и до них. Но можно ускорить или замедлить процесс, следуя ряду советов.
Что советуют в КГГА, если батареи все еще холодные:
Кому и где уже подключили тепло
По данным КГГА, за три дня к теплу уже успели подключить социальные объекты: больницы, школы, садики, другие учреждения городской социальной инфраструктуры.
Также тепло подали уже почти в половину жилых домов столицы – 40%. Больше всего таких в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах.
В столичной мэрии отмечают, что на полный запуск централизованной системы отопления – протяженностью в 2,7 тысячи километров почти к 12 000 домов – городу нужна примерно неделя. Если подключать быстрее, это может закончиться чередой крупных аварий на теплотрассах.
“Мы постепенно подаем теплоноситель. И если возникают проблемы, оперативно их устраняем”, – заверяют в КГГА.
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