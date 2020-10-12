Как добиться отопления, если в квартире холодные батареи

В Киеве с пятницы, 16 октября, начался отопительный сезон. Но жители разделились на два лагеря – на тех, кому “очень жарко”, а они хотят сэкономить, и тех, кому “холодно” – и у них дома замерзают маленькие дети. Об этом пишет Сегодня.

На данном этапе людям остается только ждать, когда очередь запуска тепла дойдет и до них. Но можно ускорить или замедлить процесс, следуя ряду советов.

Что советуют в КГГА, если батареи все еще холодные:

ОСМД (общество совладельцев многоквартирного дома) и ЖСК (жилищно-строительный кооператив) подают заявки на подключения к теплу индивидуально, после принятия решения на собрании;

за разъяснением причин отсутствия тепла жителям ОСМД и ЖСК следует обращаться непосредственно к председателю кооператива или общества. Они должны четко объяснить, отправлена ли заявка на подключение дома к теплоснабжению в “Киевтеплоэнерго”. И если нет, то назвать причину;

при этом если дом не подключили к теплу после того, как отопительный сезон уже начался (например, спустя 7 дней от его начала), и в вашем парадном нет объявления об аварии на теплотрассе, тогда нужно обращаться с жалобами по телефону 15-57. Туда же следует обращаться, если батареи в вашей квартире не горячие, а едва теплые;

любой жилой дом в Киеве, независимо от формы собственности, может принять решение не подключаться к теплу хоть всю зиму или подключиться уже завтра, по индивидуальной заявке. По информации КГГА , на данный момент такие заявки подали немногие председатели ОСМД и ЖСК . Причины разные: одни хотят сэкономить в отсутствие мороза и сильного холода, а у других есть проблемы с подключением дома к теплу.

Кому и где уже подключили тепло

По данным КГГА, за три дня к теплу уже успели подключить социальные объекты: больницы, школы, садики, другие учреждения городской социальной инфраструктуры.

Также тепло подали уже почти в половину жилых домов столицы – 40%. Больше всего таких в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах.

В столичной мэрии отмечают, что на полный запуск централизованной системы отопления – протяженностью в 2,7 тысячи километров почти к 12 000 домов – городу нужна примерно неделя. Если подключать быстрее, это может закончиться чередой крупных аварий на теплотрассах.

“Мы постепенно подаем теплоноситель. И если возникают проблемы, оперативно их устраняем”, – заверяют в КГГА.