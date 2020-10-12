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Intel продает подразделение по выпуску чипов

Intel продает подразделение по выпуску чипов

Intel Corp. продает южнокорейской SK Hynix Inc. подразделение в сфере выпуска чипов памяти NAND и устройств хранения данных за $9 млрд.

Сделка включает в себя операции по производству чипов NAND для SSD-накопителей, NAND-компонентов и полупроводниковых пластин, говорится в пресс-релизе Intel.

SK Hynix получит в том числе и предприятие по выпуску чипов NAND в китайском Даляне. Intel при этом сохранит за собой операции в сфере систем памяти Optane, преимущественно используемых в дата-центрах.

Операции, которые покупает SK Hynix, принесли Intel выручку в размере $2,8 млрд в первом полугодии 2020 года, что составляет основную часть дохода компании в сфере устройств памяти (порядка $3 млрд).

Intel, которая больше известна как производитель центральных процессоров для персональных компьютеров, начинала свой бизнес в конце 60-х гг. с выпуска устройств памяти. В 80-е гг., столкнувшись с высокой конкуренцией со стороны японских производителей чипов памяти, Intel изменила свой курс. Компания рассматривала возможность продажи операций в сфере чипов памяти NAND в течение некоторого времени в связи с резким спадом на этом рынке в 2018 году из-за избытка предложения.

В последний год рынок начал восстанавливаться и эксперты ожидают его роста в ближайшие годы в связи с повышением спроса на устройства памяти.

SK Hynix после покупки активов Intel станет одним из крупнейших мировых производителей чипов памяти NAND. По данным аналитической компании TrendForce, совокупная доля SK Hynix и Intel на этом рынке составила более 20% во втором квартале текущего года. Лидером рынка является южнокорейская Samsung Electronics с долей более 30%.

Intel сообщила, что инвестирует средства от продажи активов в развитие бизнеса в сфере искусственного интеллекта и 5G-сетей.

Компании рассчитывают, что регулирующие органы одобрят сделку ближе к концу 2021 года, после чего SK Hynix заплатит Intel $7 млрд.

Оставшиеся $2 млрд южнокорейская компания выплатит после закрытия сделки, которое, как ожидается, произойдет в марте 2025 года.

По материалам Фондовый Мир
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