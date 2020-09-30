Сколько ПФУ выделил на финансирование пенсий октября

За прошедшие сутки, 19 октября, Пенсионный фонд Украины на финансирование пенсий октября направил еще 2,2 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook.

Финансирование пенсий октября продолжается согласно утвержденному графику.

“На пенсионные выплаты направлено 2,2 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 30,2 миллиарда гривен”, – говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

Напомним, власти обещают, что минимальная зарплата вырастет в течение 2021 года (точные сроки пока неизвестны) сперва на 1000 грн – до 6000 грн, затем до 6500. А пенсии тех, кому 65 лет и более, должны увеличиться не менее чем до 2400 грн (+400 грн), затем до 2600 грн (еще +200 грн).

После повышения соцстандартов пенсии с 1 декабря станут выше примерно у 3 млн человек, или у 30% пенсионеров; больше всего выиграют от повышения пенсий те, у кого они и так были высокими.

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