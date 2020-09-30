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Сколько ПФУ выделил на финансирование пенсий октября

Сколько ПФУ выделил на финансирование пенсий октября

За прошедшие сутки, 19 октября, Пенсионный фонд Украины на финансирование пенсий октября направил еще 2,2 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook.

Финансирование пенсий октября продолжается согласно утвержденному графику.

“На пенсионные выплаты направлено 2,2 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 30,2 миллиарда гривен”, – говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, власти обещают, что минимальная зарплата вырастет в течение 2021 года (точные сроки пока неизвестны) сперва на 1000 грн – до 6000 грн, затем до 6500. А пенсии тех, кому 65 лет и более, должны увеличиться не менее чем до 2400 грн (+400 грн), затем до 2600 грн (еще +200 грн).
  • После повышения соцстандартов пенсии с 1 декабря станут выше примерно у 3 млн человек, или у 30% пенсионеров; больше всего выиграют от повышения пенсий те, у кого они и так были высокими.

🎬 Рассчитывают украинцы ли на пенсию от государства?

По материалам Finance.UA
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