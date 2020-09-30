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Дефицит бюджетов стран еврозоны достигнет 1 трлн евро — FT

Дефицит бюджетов стран еврозоны достигнет 1 трлн евро — FT

Совокупный дефицит бюджетов 19 стран Еврозоны приблизится к 1 трлн евро по итогам текущего года из-за больших затрат государств на преодоление коронакризиса.

Об этом пишет Financial Times.

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Подсчеты издания основываются на проектах бюджетов государств еврозоны, которые были опубликованы на сайте Еврокомиссии. Согласно этим документам, совокупный дефицит в текущем году составит 976 млрд евро, или 8,9% ВВП.

Отмечается, что этот показатель почти в 10 раз превысит прошлогодний, и в ровно в 10 раз прогноз Еврокомиссии на текущий год.

Исходя из бюджетных планов, в 2021 году совокупный дефицит снизится до чуть меньше 700 млрд евро, или 6% ВВП.


Фото: Financial Times

По данным Европейского центрального банка, предыдущий пик дефицита еврозоны пришелся на начало 2010 года, когда дефицит бюджета вырос до 6,6% ВВП. Возросшие в результате этого государственные заимствования заложили почву для долгового кризиса в еврозоне.

Отмечается, что в настоящее время нет сигналов о том, что инвесторы обеспокоены большими государственными расходами или высокой долговой нагрузкой стран еврозоны. Стоимость заимствования даже для таких стран, как Италия и Греция, на прошлой неделе упала до рекордно низкого уровня в связи с реализованной ЕЦБ программой выкупа гособлигаций.

По материалам НВ
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