Geely готовит к продаже новый кроссовер

Китайская компания Geely начинает глобальные продажи своего нового трехрядного кроссовера Okavango. Фактически это экспортный вариант кроссовера HaoYue, который с лета текущего года продается в Китае.
Судя по тизеру, Geely Okavango практически ничем не отличается от HaoYue. Вот только у него немного другой дизайн фар.
Длина Okavango составляет 4835 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1780 мм, а колесная база — 2815 мм. По размерам он похож на Toyota Highlander предыдущего поколения. Объем багажника при сложенных спинках второго и третьего рядя — 2360 литров.
Кроссовер получит трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и шесть подушек безопасности. У топовой версии будет панорамная крыша, матричная оптика, цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль и несколько систем активной безопасности и помощи водителю.
Geely Okavango – это кроссовер с «мягкой» гибридной силовой установкой и с полным приводом. Мощность силовой установки достигает 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента.
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