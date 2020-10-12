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Lexus прекращает продавать в Европе три модели

Lexus прекращает продавать в Европе три модели

Lexus больше не будет продавать в Европе модели Lexus CT, IS, и RC. Вместо них европейцам предложат новые кроссоверы и внедорожники.

Летом текущего года Lexus уже перестал выпускать модели CT, IS, и RC. Сейчас в Европе продают их остатки. Когда запасы кончатся, этих моделей больше никогда не будет. Японский автогигант не планирует к ним возвращаться, так как интерес покупателей сместился в сторону кроссоверов и внедорожников.

С января по август 2020 года в Европе продали 2 344 хэтчбеков Lexus CT, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Продажи IS и RC тоже сильно снизились.

Кроссоверы Lexus продаются гораздо лучше. Так, например, за первые восемь месяцев 2020 года в Европе продали 10 290 кроссоверов UX, 7 739 кроссоверов NX и 3 474 внедорожника RX.

Удивительно, но Lexus планирует продолжать продавать на Старом Континенте свой флагманский седан LS. И это при том, что с января по август 2020 года на европейском рынке продали всего 58 экземпляров этой модели. Видимо, все дело в том, что это флагманская модель.

По материалам autonews.ua
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