Peugeot возродит культовую модель (фото)

Компания Peugeot отреставрирует культовую спортивную модель 205 GTi в честь 210-летия марки. Этим займется реставрационное подразделение марки.

Компания уже нашла и выкупила подходящий для реставрации экземпляр, но никаких подробностей о прошлом автомобиля не раскрывает.

Напомним, что модель 205 GTi производили с 1983 по 1992 годы. Сначала машина оснащалась 1,6-литровым мотором, который выдавал 105-117 л. с., а позже 1,9-литровым агрегатом XU9JA мощностью 122-128 «лошадей». Все двигатели работали в тандеме с 5-скоростной МКПП.