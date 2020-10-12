Межбанк: понедельник на международных рынках стал "днем новостей"

Торги понедельника прошли по сценарию, описанному в нашем утреннем прогнозе. Ключевым фактором для всех участников рынка была необходимость расчетов с государством по налогам и сборам. Нехватка гривны достаточно быстро дала о себе знать и к 12 часам на торги вышли практически все основные продавцы, а вот покупатели – решили не спешить. Это привело к небольшому проседанию котировок в середине дня.
Но как только основные продавцы реализовали необходимый им объем валюты – настроения на торгах у оставшихся клиентов стали меняться, а небольшая нехватка предложения быстро вернула котировки к практически утренним уровням.
Для пополнения резервов Нацбанк в этот раз так и не смог использовать фактор проведения бюджетных расчетов компаний. Особо выкупать ему оказалось нечего. Что-то купили импортеры, что-то – без лишнего шума опять по мелочам покупали иностранцы.
Как мы и предупреждали – сегодня на международных рынках явно “день новостей”. И на фоне выступлений глав МВФ, ФРС США и ЕЦБ прошли ралли по паре евро/доллар. Это привело к росту котировок до отметки 1,1786 доллара за евро к моменту написания статьи, что явно еще не конец. Украинский рынок отреагировал на подобное ростом котировок евро с утренних 33,21/33,23 сразу на 22 копейки – до 33,43/33,45 гривен к концу дня.
По факту – период бюджетных платежей у клиентов и ралли по паре евро/доллар на международных рынках и были сегодня основными драйверами для нашего валютного межбанка.
Ход торгов:
Стартовав с утренних 28,37/28,39 гривен за доллар – курс до 12 часов находился в узком коридоре 28,37-28,375/28,39-28,395. Покупатели не особо спешили с покупкой, делая ставку на “эффект дней бюджетных проплат”, а вот продавцы все еще надеялись на рост спроса у иностранцев.
К полудню им тянуть уже особо было некуда и продавцы начали выставлять основные объемы. Это придавило котировки доллара до 28,35/28,37 к обеду и сразу после него.
Но как только основные продажи были закрыты – спрос постепенно вырос, а предложение уже выдохлось. Результат – рост курса на мелких сделках до 28,355/28,375 гривен за доллар к 15 часам и до 28,375/28,395 – к концу дня.
Главные события 19 октября на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,36 / 28,38
евро – 33,41 / 33,44
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1784 / 1,1786
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