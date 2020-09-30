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В США закрылся уже третий банк за этот год

В США закрылся уже третий банк за этот год

Регулирующие органы штата Флорида прекратили деятельность First City Bank of Florida, сообщила Корпорация по страхованию депозитов США (FDIC). Информацию об этом передает Интерфакс.

Он стал третьим банком, закрытым в США с начала 2020 года.

Обанкротившийся банк долгое время имел проблемы с капиталом и качеством активов, и его закрытие не связано с текущими негативными экономическими условиями, которые возникли из-за пандемии коронавируса, отметила FDIC.

Депозиты First City Bank of Florida по договоренности с FDIC перейдут United Fidelity Bank (Индиана). Владельцы депозитов закрытой финансовой организации автоматически становятся вкладчиками United Fidelity Bank, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах.

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По состоянию на 30 июня 2020 года First City Bank of Florida владел активами на сумму около $134,7 млн, объем вкладов составил $131,4 млн.

По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят $10 млн.

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец второго квартала 2020 года принимали участие 5066 банков.

Количество проблемных банков в США на 30 июня составляло 52 против 54 в марте, в то время как на конец прошлого года их насчитывалось 51 (минимальное количество с четвертого квартала 2006 года). Максимальный уровень в 888 подобных финансовых институтов был зафиксирован в первом квартале 2011 года.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC вырос за второй квартал на $1,4 млрд и достиг рекордных $114,7 млрд.

По материалам Mind
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