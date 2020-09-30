0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Дефицит бюджета США достиг максимума с 1945 года

Дефицит бюджета США достиг максимума с 1945 года

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 финансового года выросло в 3,2 раза и составило рекордные 3,132 триллиона долларов. Финансовый год в США завершился 30 сентября.

По данным министерства финансов США, дефицит бюджета достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся 1,413 триллионов долларов, или 9,8% ВВП.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Министерство финансов США отмечает, что если в первом финансовом полугодии дефицит увеличился всего на 8% (на $52 млрд) относительно аналогичного периода годом ранее, то во втором финансовом полугодии он резко вырос на 715% (на $2,1 трлн).

В Минфине пояснили, что резкий рост дефицита обусловлен как высокими затратами государства на поддержку экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, так и снижением доходов бюджета в связи с массовыми сокращениями и приостановкой работы бизнеса из-за карантинных мер.

Бюджетные расходы в минувшем финансовом году увеличились на 47,3% и достигли рекордных 6,552 триллионов долларов. При этом доходы бюджета сократились на 1,2%, составив 3,42 триллиона долларов.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, на конец 2020 финансового года госдолг США достиг 102% ВВП, превысив объем экономики впервые более чем за 70 лет.

По материалам Интерфакс
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.