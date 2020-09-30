Дефицит бюджета США достиг максимума с 1945 года

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 финансового года выросло в 3,2 раза и составило рекордные 3,132 триллиона долларов. Финансовый год в США завершился 30 сентября.
По данным министерства финансов США, дефицит бюджета достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся 1,413 триллионов долларов, или 9,8% ВВП.
Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.
Министерство финансов США отмечает, что если в первом финансовом полугодии дефицит увеличился всего на 8% (на $52 млрд) относительно аналогичного периода годом ранее, то во втором финансовом полугодии он резко вырос на 715% (на $2,1 трлн).
В Минфине пояснили, что резкий рост дефицита обусловлен как высокими затратами государства на поддержку экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, так и снижением доходов бюджета в связи с массовыми сокращениями и приостановкой работы бизнеса из-за карантинных мер.
Бюджетные расходы в минувшем финансовом году увеличились на 47,3% и достигли рекордных 6,552 триллионов долларов. При этом доходы бюджета сократились на 1,2%, составив 3,42 триллиона долларов.
Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.
Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, на конец 2020 финансового года госдолг США достиг 102% ВВП, превысив объем экономики впервые более чем за 70 лет.
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