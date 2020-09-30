Google прекращает поддержку сервиса по поиску людей

Google прекратит выпуск своего приложения Trusted Contacts для экстренного доступа к местоположению в декабре и уже удалил его из магазина Google Play. Вместо этого он предлагает пользователям попробовать аналогичные функции в Google Maps. Разница заключается в том, что Trusted Contacts могут позволить пользователю найти члена семьи, даже если он не отвечает (например, если он без сознания или находится в опасности), Google Maps требуют, чтобы человек, которого вы ищете, заранее сообщал свое местоположение.
Google Maps могут делиться местоположением в реальном времени с 2017 года, но пользователи должны включить постоянное отслеживание, чтобы регулярно делиться своим местоположением с другими людьми вместо того, чтобы передавать его только близким. Trusted Contacts, для сравнения, дает возможность добавлять тех людей в список контактов, с которыми вы хотите мгновенно поделиться своим местоположением в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Если такая ситуация возникнет, ваши близкие или друзья могут запросить обновление статуса, чтобы узнать, все ли с вами в порядке, и вы можете ответить, указав свое местоположение, чтобы их успокоить. Если вы не ответите, приложение автоматически сообщит о вашем последнем известном местоположении, чтобы они могли обратиться за помощью.
Добавление других приложений и функций в Google Maps уже некоторое время является стратегией Google, но функция Maps уже не так важна. И хотя у приложения Trusted Contacts не так много пользователей, они все же имелись. Теперь им прийдется найти что-нибудь другое.
Google прекращает поддержку приложения в декабре, но пользователи могут загружать свои контакты со страницы Trusted Contacts, пока приложение не будет закрыто.
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