Промышленники просят НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии

Если НКРЭКУ повысит тариф на транспортировку электроэнергии на 30% с 1 декабря, промышленникам придется уплатить дополнительно более 6 миллиардов гривен. Это нанесет критический удар по отрасли, которая и без того переживает кризис.
Об этом говорится в открытом письме ассоциации “Укркокс” в адрес НКРЭКУ.
Как сказано в письме, из-за карантина украинская промышленность и так теряет объемы производства: в отдельных отраслях производство сократилось на четверть.
“Вместе с тем, украинская горно-металлургическая отрасль обеспечивает около 26% валютных поступлений страны, 12% ВВП, и свыше 30 миллиардов гривен в бюджеты всех уровней”, – напоминают в Ассоциации.
В сложившейся ситуации последствия от повышения тарифа будут катастрофическими.
“Рост тарифа приведет к росту расходов украинской металлургии почти на миллиард гривен, что является критическим для отрасли”, – подчеркивается в письме.
Промышленники напоминают: обязательства перед производителями энергии из возобновляемых источников брало на себя государство, а следовательно, оно и должно компенсировать стоимость “зеленого” тарифа из госбюджета.
“Мы считаем недопустимым финансирование государственных обязательств за счет бытовых потребителей”, – отметили в Ассоциации.
Напомним, НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-час до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.
Ассоциация “Укрметаллургпром” заявила, что такое повышение тарифа значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине, приведет к закрытию предприятий и росту количества безработных.
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