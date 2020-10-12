Промышленники просят НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии

Если НКРЭКУ повысит тариф на транспортировку электроэнергии на 30% с 1 декабря, промышленникам придется уплатить дополнительно более 6 миллиардов гривен. Это нанесет критический удар по отрасли, которая и без того переживает кризис.

Об этом говорится в открытом письме ассоциации “Укркокс” в адрес НКРЭКУ.

Как сказано в письме, из-за карантина украинская промышленность и так теряет объемы производства: в отдельных отраслях производство сократилось на четверть.

“Вместе с тем, украинская горно-металлургическая отрасль обеспечивает около 26% валютных поступлений страны, 12% ВВП, и свыше 30 миллиардов гривен в бюджеты всех уровней”, – напоминают в Ассоциации.

В сложившейся ситуации последствия от повышения тарифа будут катастрофическими.

“Рост тарифа приведет к росту расходов украинской металлургии почти на миллиард гривен, что является критическим для отрасли”, – подчеркивается в письме.

Промышленники напоминают: обязательства перед производителями энергии из возобновляемых источников брало на себя государство, а следовательно, оно и должно компенсировать стоимость “зеленого” тарифа из госбюджета.

“Мы считаем недопустимым финансирование государственных обязательств за счет бытовых потребителей”, – отметили в Ассоциации.

Напомним, НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-час до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Ассоциация “Укрметаллургпром” заявила, что такое повышение тарифа значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине, приведет к закрытию предприятий и росту количества безработных.