Сколько стоит замена стекла на новом iPhone 12

Компания Apple наконец ответила на один из самых актуальных вопросов – во сколько обойдется замена дисплейного модуля на новых смартфонах iPhone 12.

Важно, что официальная гарантия Apple, как и у большинства производителей, не распространяется на механические повреждения устройства, сообщает Gizmochina.

Цена замены стекла Как рассказали в Apple, стоимость замены экрана iPhone 12 или 12 Pro для негарантийной замены стоит 279 долларов (7 800 гривен) и 321 доллар (почти 9 тысяч гривен) для жителей США.

При этом указанная стоимость не включает работу по ремонту устройства – ее пользователям придется оплачивать отдельно.

Чтобы снизить затраты в случае механического повреждения дисплея смартфона, компания предлагает клиентам программу расширенной гарантии AppleCare +. Она действует в течение двух лет. Ее стоимость составляет 149 долларов (4 200 гривен) для моделей iPhone 12 и 12 Mini и 199 долларов (5 600 гривен) для Pro-версий.