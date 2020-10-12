Словакия бесплатно протестирует все население страны на коронавирус

Словакия планирует протестировать на коронавирус всех жителей страны, которым больше 10 лет.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович на пресс-конференции в Братиславе.
Глава правительства не уточнил, будет ли это тестирование обязательным или добровольным, однако заверил, что тестирование будет бесплатным.
По словам премьера Словакии, тестирование населения будут проводить в следующие две недели в выходные. Сначала тестирование проведут в регионах с наибольшим распространением коронавируса, после чего через неделю, 31 октября и 1 ноября протестуют населения в других регионах.
Чтобы не перегружать медработников, к организации и проведению массового тестирования привлекут полицию и военных. По всей стране будет открыто около 6 000 медицинских участков, на которых население Словакии, которое составляет около 5,5 миллиона человек, сможет сделать тест.
По словам словацкого премьер-министра, во избежание очередей на участках, граждане страны будут приходить на тестирование в определенный промежуток времени в алфавитном порядке.
Матович также сообщил, что правительство готовило этот план в течение трех недель и уже заказало около 13 миллионов тестов.
“Если нам это удастся, мы сможем стать образцом для подражания для всего мира”, – сказал премьер-министр, пообещав уточнить более подробную информацию после внеочередного заседания правительства в воскресенье.
Напомним, правительство Словакии из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране объявило чрезвычайное положение и ввело новые карантинные ограничения.
Все школы в стране переведены на дистанционное обучение, а все массовые мероприятия, включая церковные, запрещены. Закрыты также фитнес-центры и бассейны. Рестораны могут обслуживать клиентов только на открытом воздухе.
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