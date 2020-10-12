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Словакия бесплатно протестирует все население страны на коронавирус

Словакия бесплатно протестирует все население страны на коронавирус

Словакия планирует протестировать на коронавирус всех жителей страны, которым больше 10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович на пресс-конференции в Братиславе.

Глава правительства не уточнил, будет ли это тестирование обязательным или добровольным, однако заверил, что тестирование будет бесплатным.

По словам премьера Словакии, тестирование населения будут проводить в следующие две недели в выходные. Сначала тестирование проведут в регионах с наибольшим распространением коронавируса, после чего через неделю, 31 октября и 1 ноября протестуют населения в других регионах.

Чтобы не перегружать медработников, к организации и проведению массового тестирования привлекут полицию и военных. По всей стране будет открыто около 6 000 медицинских участков, на которых население Словакии, которое составляет около 5,5 миллиона человек, сможет сделать тест.

По словам словацкого премьер-министра, во избежание очередей на участках, граждане страны будут приходить на тестирование в определенный промежуток времени в алфавитном порядке.

Матович также сообщил, что правительство готовило этот план в течение трех недель и уже заказало около 13 миллионов тестов.

“Если нам это удастся, мы сможем стать образцом для подражания для всего мира”, – сказал премьер-министр, пообещав уточнить более подробную информацию после внеочередного заседания правительства в воскресенье.

Напомним, правительство Словакии из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране объявило чрезвычайное положение и ввело новые карантинные ограничения.

Все школы в стране переведены на дистанционное обучение, а все массовые мероприятия, включая церковные, запрещены. Закрыты также фитнес-центры и бассейны. Рестораны могут обслуживать клиентов только на открытом воздухе.

По материалам Deutsche Welle
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