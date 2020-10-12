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ТОП 5 социально-трудовых гарантий для военных

ТОП 5 социально-трудовых гарантий для военных

Ряд льгот, преимуществ и социальных гарантий в процессе трудовой деятельности установлен Кодексом законов о труде Украины, Законом Украины «О социальный и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (далее – Закон о защите военнослужащих) и Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Об этом напоминает Государственная служба занятости.

Особая защита данных категорий граждан выражается в следующих гарантиях:

Содействие в получении работы.

К категориям лиц, имеющих право на получение дополнительных гарантий в содействии трудоустройству, среди прочих, относятся участники боевых действий. Для трудоустройства этих категорий лиц предприятиям, учреждениям и организациям с численностью штатных работников более 20 человек устанавливается квота в размере 5% среднеучетной численности штатных работников за предыдущий календарный год. Если такие лица трудоустраиваются на вновь созданное рабочее место по направлению службы занятости сроком не менее чем на два года, то работодатель имеет право на получение ежемесячной компенсации в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Сохранение рабочего места на время призыва.

За работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятыми на военную службу по контракту в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявления решения о проведении мобилизации и (или) введения военного положения на срок до окончания особого периода или до дня фактической демобилизации, сохраняется место работы на предприятии, в учреждении, организации, в которых они работали на время призыва. Важно, что в период несения военной службы не допускается даже прекращение трудового договора на основании истечения его срока. В то же время таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств государственного бюджета Украины.

Льготы при использовании права на отдых и оздоровление.

Лицам, на которых распространяется действие Закона о статусе ветеранов, гарантируется использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году (ст. 77-2 КзОТ). Военнослужащим, занятым на работах с вредными условиями труда, а также при особом характере их службы, военнослужащим, ставшим лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, участникам боевых действий и приравненным к ним лицам путевки для санаторно-курортного лечения предоставляются в первую очередь.

Повышенный размер пособия по временной нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам независимо от страхового стажа в размере 100% средней заработной платы (дохода), если они являются ветеранами войны, на которых распространяется действие Закона о статусе ветеранов войны.

Преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения.

При равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и лицам, на которых распространяется действие Закона (ст. 42 КзОТ). При этом в самом Законе уточняется, что участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и другим лицам, на которых распространяется действие Закона, гарантируется также преимущественное право на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.

Справка Finance.ua:

  • Арахамия выступает за сокращение украинской армии. Он считает, что властям Украины стоит начать обсуждение этой инициативы и сделать расчеты.
По материалам Finance.UA
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