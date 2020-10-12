ТОП-5 отраслей с наибольшим количеством вакансий осенью (инфографика)

Осень обычно – достаточно активный период на рынке труда. Новый бизнес-сезон приносит как сезонные предложения о работе, так и вакансии, рассчитанные на долгосрочное трудоустройство.
Эксперты grc.ua исследовали, сохранилась ли эта тенденция в 2020 году.
Согласно анализу базы вакансий, размещенных на grc.ua в течение первой половины осени (01.09 – 15.10.2020 года), спрос со стороны работодателей растет. Так, в этот период было размещено на 40% больше вакансий, чем за вторую половину лета. При этом Октябрь принес даже большее оживление, чем сентябрь. Хотя обычно он несколько уступает первому месяцу осени.
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Положительная динамика прослеживается почти во всех профсферах, кроме HoReCa, спрос в которой был очень активным в течение всего лета 2020 года.
Для большинства из них (”Домашний персонал“, ”Наука и образование“, ”безопасность”) характерно увеличение количества предложений о работе в первые месяцы осени.
В разрезе отраслей большую активность также начали проявлять почти все игроки на рынке труда, кроме гостинично-туристических заведений, где количество вакансий уменьшилось на 20%.
ТОП-3 профсфер по абсолютному количеству вакансий в первой половине осени остался идентичным второй половине лета: в него вошли “IT”, “Продажи” и “Маркетинг”.
А вот в перечне ТОП-10 произошли определенные изменения. Так, поднялись в рейтинге профсфер такие, как “Административный персонал” (с 6 места на 4), “Начало карьеры” (с 9 места на 7) и “Рабочий персонал” (с 11 места на 10). Несколько ослабили свои позиции “Производство”, “Банки”, “Бухгалтерия”, “Транспорт” (каждая из них сместилась на 1 позицию ниже в рейтинге ТОП-10). В разрезе отраслей укрепили свои позиции заведения розничной торговли (поднявшись с 3 места на 2), образовательные учреждения (с 10 места на 6) и медицинские учреждения, аптеки, фармацевтические компании (с 11 места на 10).
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