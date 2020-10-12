Что делать, если авария в доме испортила технику

Потребители жилищно-коммунальных услуг могут защитить свои права посредством акта-претензии.
Документ следует составлять в том случае, если произошел перепад напряжения, что привело к порче техники, в результате аварии на внутридомовой сети затопило весь стояк, без предупреждения отключили дом от газа, холодные батареи, забылась канализация.
“Если потребитель исправно платит за услуги ЖКХ – он может защищать свои права доступными правовыми методами. Одним из механизмов защиты является акт-претензия. Если ваши права нарушают, то стоит в первую очередь документировать это и выставлять претензию за некачественно предоставленные услуги”, – поясняют в Минюсте.
Там предлагают такой алгоритм действий:
Изучение договора между потребителем и поставщиком коммунальных услуг.
В этом документе значатся параметры, критерии, алгоритмы действий, сроки реагирования на аварийные ситуации и оплаты за услуги – все, что регулирует отношения двух сторон.
Уведомление о нарушениях поставщику услуг ЖКХ.
Если произошла аварийная ситуация с нарушением ваших прав – зафиксируйте обстоятельства, к которым привело непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг. Если это затопление, порча имущества, следует фотографировать поврежденную технику, мебель, стены и тому подобное.
Далее следует письменно обратиться к поставщику услуг и сообщить о нарушении, а также настаивать на составлении акта-претензии. К письму можно приложить доказательства: фото, видео, показания свидетелей.
Проверка качества услуг и составление акта-претензии.
Исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома обязаны прибыть на вызов потребителя в сроки, определенные в договоре о предоставлении соответствующих услуг, но не позднее чем в течение 1 суток с момента получения претензии потребителя.
По результатам проверки составляется акт-претензия в 2-х экземплярах. Если потребитель и представитель поставщика услуг не пришли к согласию в вопросах подтверждения нарушений, то акт-претензия подписывается с замечаниями, которые являются его неотъемлемой частью.
Обращение в высшие контролирующие органы.
При неудовлетворительном ответе или его отсутствии следует обращаться к высшему руководству или контролирующим органам. Защита прав потребителей относится к полномочиям Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.
Обращение в суд
В случае официального отказа в удовлетворении требований по перерасчету, потребитель имеет право обжаловать решение в судебном порядке. Основой доказательной базы по делу послужат договор о предоставлении соответствующих услуг, квитанции об оплате за услуги, надлежащим образом составленный акт-претензия, фото- и видеоматериалы поврежденного имущества, показания свидетелей.
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