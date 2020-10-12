НБУ на прошлой неделе продал на межбанке $1 миллион

Национальный банк Украины на прошлой неделе продал на межбанке 1 млн долл. США.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций по единому курсу, НБУ с 12 по 16 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 1 млн долл. Покупку валюты регулятор за указанный период не осуществлял.

Всего с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке 4,509 млрд долл., продал – 3,584 млрд долл.

Напомним, на позапрошлой неделе Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 8,7 млн долл.

Справка Finance.ua:

В Украине в случае усиления карантина движение валюты развернется и стоимость доллара может упасть. На это повлияет снижение экономической активности.

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за июнь.

Потенциальные кадровые изменения в Национальном банке Украины не будут иметь влияния на курс доллара.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua