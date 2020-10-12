НБУ на прошлой неделе продал на межбанке $1 миллион

Национальный банк Украины на прошлой неделе продал на межбанке 1 млн долл. США.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций по единому курсу, НБУ с 12 по 16 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 1 млн долл. Покупку валюты регулятор за указанный период не осуществлял.
Всего с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке 4,509 млрд долл., продал – 3,584 млрд долл.
Напомним, на позапрошлой неделе Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 8,7 млн долл.
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