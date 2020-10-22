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Инвестбанкир спрогнозировал взлет курса биткоина

Инвестбанкир спрогнозировал взлет курса биткоина

Бывший управляющий хедж-фонда инвестбанка Goldman Sachs Рауль Пэл предсказал миру резкий рост стоимости биткоина: курс может взлететь с 11,3 тыс. до миллиона долларов.

В интервью YouTube-каналу Stansberry Research он заявил, что такого результата можно достичь в течение ближайших пяти лет. По словам Пэла, в скором будущем на биткоин и другие криптовалюты обратят внимание многие институциональные инвесторы, находящиеся в поиске надежных активов для вложений в ситуации, когда традиционные “убежища” перестают выполнять свою функцию.

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“Это огромная стена денег, и ее готовы влить в биткоин. Просто пока что не существует “трубы”, которая позволила бы быстро это сделать”, – отметил Пэл, добавив, что над решением проблемы “работает очень много умных людей”. По словам инвестора, спрос на криптовалюту способен существенно повысить ее котировки.

Сам Пэл вложил в биткоин примерно половину собственных сбережений. “И я даже раздумываю над тем, чтобы продать золото, чтобы высвободить средства для покупки новых биткоинов”, – говорит бывший управляющий хедж-фондом.

По материалам УКРИНФОРМ
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