ГНС напоминает, какую отчетность нужно подать до 20 октября

20 октября последний день подачи такой отчетности. Об этом пишет Государственная налоговая служба Украины.

Отчета по ЕСВ (форма № Д4 (месячная) работодателями за сентябрь и других.

Налоговой декларации акцизного налога за сентябрь;

Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь;

Налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) за сентябрь в случае неподачи налоговой декларации на 2020 год.

Об этом пишет Государственная налоговая служба Украины.

Последний день оплаты:

ЕСВ работодателями за сентябрь (кроме горных предприятий);

Авансовых взносов по единому налогу физическими лицами-предпринимателями, избравшими упрощенную систему налогообложения I и II групп за октябрь.

Налоговой декларации рентной платы за сентябрь с расчетом:

рентной платы за пользование недрами при добыче углеводородного сырья;

рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины;

рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами;

рентной платы за транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины.

Ранее в ГНС сообщали, как получить налоговую скидку. Для получения скидки необходимо заполнить и по 31 декабря включительно подать по месту регистрации декларацию об имущественном состоянии и доходах; в декларации указать сумму полученного за год дохода в виде зарплаты, вид понесенных расходов, их размер и рассчитанную сумму налога на доходы физических лиц к возврату.

Справка Finance.ua:

В Украине пересчитают налоги для ФЛП . ФЛП платят за себя меньше налогов, чем простой работник. Именно они прежде всего выступают против повышения минимальных зарплат. В 2021-м суммы, которые они должны отдавать государству, вырастут вдвое.

Украинцы в 2021-м должны будут отчитаться за дополнительную прибыль.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr