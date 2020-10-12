ГНС напоминает, какую отчетность нужно подать до 20 октября

20 октября последний день подачи такой отчетности. Об этом пишет Государственная налоговая служба Украины.
Об этом пишет Государственная налоговая служба Украины.
Последний день оплаты:
Налоговой декларации рентной платы за сентябрь с расчетом:
Ранее в ГНС сообщали, как получить налоговую скидку. Для получения скидки необходимо заполнить и по 31 декабря включительно подать по месту регистрации декларацию об имущественном состоянии и доходах; в декларации указать сумму полученного за год дохода в виде зарплаты, вид понесенных расходов, их размер и рассчитанную сумму налога на доходы физических лиц к возврату.
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