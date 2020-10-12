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ГНС напоминает, какую отчетность нужно подать до 20 октября

ГНС напоминает, какую отчетность нужно подать до 20 октября

20 октября последний день подачи такой отчетности. Об этом пишет Государственная налоговая служба Украины.

  • Отчета по ЕСВ (форма № Д4 (месячная) работодателями за сентябрь и других.
  • Налоговой декларации акцизного налога за сентябрь;
  • Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь;
  • Налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) за сентябрь в случае неподачи налоговой декларации на 2020 год.

Об этом пишет Государственная налоговая служба Украины.

Последний день оплаты:

  • ЕСВ работодателями за сентябрь (кроме горных предприятий);
  • Авансовых взносов по единому налогу физическими лицами-предпринимателями, избравшими упрощенную систему налогообложения I и II групп за октябрь.

Налоговой декларации рентной платы за сентябрь с расчетом:

  • рентной платы за пользование недрами при добыче углеводородного сырья;
  • рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины;
  • рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами;
  • рентной платы за транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины.

Ранее в ГНС сообщали, как получить налоговую скидку. Для получения скидки необходимо заполнить и по 31 декабря включительно подать по месту регистрации декларацию об имущественном состоянии и доходах; в декларации указать сумму полученного за год дохода в виде зарплаты, вид понесенных расходов, их размер и рассчитанную сумму налога на доходы физических лиц к возврату.

Справка Finance.ua:

  • В Украине пересчитают налоги для ФЛП. ФЛП платят за себя меньше налогов, чем простой работник. Именно они прежде всего выступают против повышения минимальных зарплат. В 2021-м суммы, которые они должны отдавать государству, вырастут вдвое.

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По материалам Finance.UA
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