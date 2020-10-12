Межбанк: начало недели пройдет очень активно

Понедельник, 19 октября, на валютном межбанке пройдет очень активно. Основным мотиватором для всех участников торгов будет необходимость расчетов с бюджетом. Клиентам надо спешить закрыть свои задолженности перед государством. Дефицит гривны у части крупных игроков приведет к увеличению продаж валюты экспортерами на фоне снижения возможности по ее покупке импортерами, так как им тоже необходимо закрыть свои долги перед налоговой. Увеличение предложения при достаточно сдержанном спросе – всегда играет в пользу укрепления гривны на межбанке и увеличивает статистику торгов. По нашим прогнозам, сегодня объем операций составит до $210 млн при совершении до 690 сделок.

Обычно в такой период у Нацбанка появляется возможность пополнять резервы за счет выкупа излишка предложения доллара и сегодняшний понедельник не исключение. Но на особые объемы покупок валюты регулятором даже при самом благоприятном для НБУ раскладе – мы бы не рассчитывали.

Уже несколько недель подряд практически весь ситуативный излишек доллара выкупается самим рынком, а точнее – нерезидентами. Сегодня они также выйдут на торги при увеличении предложения доллара. Дело в том, что в середине октября основная часть гривневых ресурсов у иностранцев – это деньги, полученные за счет операций с ОВГЗ на вторичном рынке и по процентам от их инвестиционных портфелей. А ранее несколько банков-“дочек” иностранных финансовых групп – также активно покупали валюту для вывода своих дивидендов. Все эти ресурсы не зависят непосредственно от цикличности работы реального сектора экономики, и здесь ключевым фактором для таких покупателей является лишь курс на торгах. Поэтому – как только сейчас экспортеры активно продают свою валютную выручку (в основном от продажи с/х продукции и металла) и гривна начинает укрепляться – ее уже выкупает не Нацбанк, а иностранцы для фиксации своих результатов. Это проблема в настоящее время для нашего рынка и в какой-то степени и для регулятора, которому надо пополнять ЗВР.

Дополнительной нервозности валютному рынку добавляет негативный фон из-за увеличения статистики заболевших по коронавирусу в Украине и в мире и постепенное усиление карантинных мер. Многие компании закрывают свои валютные контракты на подобных опасениях. Тем более, что в странах- торговых партнерах Украины- опять заговорили о новом локдауне. Это не позволяет нашим компаниям планировать свою деятельность даже в среднесрочной перспективе и психологически давит на бизнес-климат.

На международных рынках ралли по паре евро/доллар усилится из- за выступлений исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Это всегда будоражит рынки и отразится на котировках евровалюты относительно гривны. Тем более, что в тот же период глава ЕЦБ Кристин Лагард откроет конференцию этого банка по монетарной политике. Евро будет сегодня главным инструментом для спекулятивных заработков как в мире, так и на украинском валютном рынке.

Курсы межбанка по прогнозу Минфина на 19 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,50 гривен, евро – коридор 33,05- 33,45 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,35 / 28,36

евро – 33,24 / 33,26

Курсы валют на Межбанке

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